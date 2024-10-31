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Афиша Plus Эрмитаж покажет в Главном штабе многослойное стекло эпохи ар-нуво

Эрмитаж покажет в Главном штабе многослойное стекло эпохи ар-нуво

691
1 комментарий

Вы увидите предметы, созданные двенадцатью фирмами, которые специализировались на художественном стекле. Большинство из них неизвестны в России.

На экспозиции в Главном штабе будет порядка ста одиннадцати предметов из собрания Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова: вазы, лампы, флаконы, пресс-папье. Тридцать четыре эрмитажных предмета музей впервые покажет публике.

Художественное стекло эпохи ар-нуво выглядит так, будто его создали эльфы — причудливое, переливчатое. Предметы, которые современный человек привык видеть в очень простом исполнении, решены прихотливо и утончённо, как будто вся окружающая реальность должна непременно быть искусством. Смотреть на такие вещи — значит наслаждаться и, наверное, мечтать о красивой жизни «прекрасной эпохи».

Выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова» пройдёт в Главном штабе с 1 ноября 2024 года по 13 апреля 2025-го. 0+

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Комментарии
1
Dr. Jones
1 час
Интересно, надо будет сходить.
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