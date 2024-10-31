Эрмитаж покажет в Главном штабе многослойное стекло эпохи ар-нуво

Вы увидите предметы, созданные двенадцатью фирмами, которые специализировались на художественном стекле. Большинство из них неизвестны в России.

На экспозиции в Главном штабе будет порядка ста одиннадцати предметов из собрания Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова: вазы, лампы, флаконы, пресс-папье. Тридцать четыре эрмитажных предмета музей впервые покажет публике.

Художественное стекло эпохи ар-нуво выглядит так, будто его создали эльфы — причудливое, переливчатое. Предметы, которые современный человек привык видеть в очень простом исполнении, решены прихотливо и утончённо, как будто вся окружающая реальность должна непременно быть искусством. Смотреть на такие вещи — значит наслаждаться и, наверное, мечтать о красивой жизни «прекрасной эпохи».