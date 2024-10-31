Разобрали ДТП, проверили документы. К водителям петербургских автобусов пришли из ГАИ

Профилактические беседы о соблюдении ПДД провели с водителями автотранспортных предприятий в Московском, Приморском, Фрунзенском и Петроградском районах Петербурга, сообщает 31 октября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Дорожные полицейские также разобрали с ними некоторые ДТП с участием пассажирского транспорта.
А в Невском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти инспекторы в добавок проверили техническое состояние автобусов и наличие у водителей документов, требующихся для перевозки пассажиров. Особое внимание уделяли тахографам.
За последнее время в Петербурге произошло сразу несколько серьезных ДТП с участием автобусов. 27 октября на площади Восстания автобус № 54 неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный свет, врезался в заднюю часть автобуса №181 и ударил несколько автомобилей. Пострадали как минимум десять человек, в том числе дети. Сообщалось, что водителю стало плохо за рулем. В суде прозвучало, что подобный приступ у мужчины уже случался, но причину врачи определить не смогли.
А вечером 30 октября на Малой Морской улице водитель автобуса №3 потерял управление, отъезжая от остановки, и врезался в припаркованные машины. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, у водителя случился инфаркт. К счастью, авария обошлась без пострадавших.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.