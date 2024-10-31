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Авто Город Разобрали ДТП, проверили документы. К водителям петербургских автобусов пришли из ГАИ

Разобрали ДТП, проверили документы. К водителям петербургских автобусов пришли из ГАИ

В Петербурге инспекторы ГИБДД посетили автотранспортные предприятия, чтобы напомнить водителям о ПДД. Также полицейские проверили техническое состояние автобусов.

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Профилактические беседы о соблюдении ПДД провели с водителями автотранспортных предприятий в Московском, Приморском, Фрунзенском и Петроградском районах Петербурга, сообщает 31 октября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Дорожные полицейские также разобрали с ними некоторые ДТП с участием пассажирского транспорта.

А в Невском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти инспекторы в добавок проверили техническое состояние автобусов и наличие у водителей документов, требующихся для перевозки пассажиров. Особое внимание уделяли тахографам.

За последнее время в Петербурге произошло сразу несколько серьезных ДТП с участием автобусов. 27 октября на площади Восстания автобус № 54 неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный свет, врезался в заднюю часть автобуса №181 и ударил несколько автомобилей. Пострадали как минимум десять человек, в том числе дети. Сообщалось, что водителю стало плохо за рулем. В суде прозвучало, что подобный приступ у мужчины уже случался, но причину врачи определить не смогли.

А вечером 30 октября на Малой Морской улице водитель автобуса №3 потерял управление, отъезжая от остановки, и врезался в припаркованные машины. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, у водителя случился инфаркт. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

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Комментарии
1
282201992
1 минута
знание русского языка проверили ? клоуны....
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