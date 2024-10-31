Разобрали ДТП, проверили документы. К водителям петербургских автобусов пришли из ГАИ

Профилактические беседы о соблюдении ПДД провели с водителями автотранспортных предприятий в Московском, Приморском, Фрунзенском и Петроградском районах Петербурга, сообщает 31 октября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Дорожные полицейские также разобрали с ними некоторые ДТП с участием пассажирского транспорта.

За последнее время в Петербурге произошло сразу несколько серьезных ДТП с участием автобусов. 27 октября на площади Восстания автобус № 54 неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный свет, врезался в заднюю часть автобуса №181 и ударил несколько автомобилей. Пострадали как минимум десять человек, в том числе дети. Сообщалось, что водителю стало плохо за рулем. В суде прозвучало, что подобный приступ у мужчины уже случался, но причину врачи определить не смогли.