У водителя автобуса, который попал в ДТП на Малой Морской, случился инфаркт за рулём

У водителя «Волгабаса» маршрута № 3, который попал в ДТП на Малой Морской улице в Петербурге, произошел инфаркт за рулем, в результате которого он потерял сознание. Об этом «Фонтанке» 30 октября сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».
В пресс-службе перевозчика отметили, что перед выходом в рейс водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование и был допущен к работе. До выхода на смену режим труда и отдыха был соблюден, а нареканий со стороны парка к работе водителя не было. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Пострадавших среди пассажиров автобуса, а также в легковых автомобилях, задетых автобусом, нет. Автобус ехал в плотном потоке со скоростью в 10 км/ч.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти также рассказали, что водитель автобуса потерял управление после того, как ему резко стало плохо. Автобус врезался в два припаркованных автомобиля, одну легковушку от удара отбросило в фасад дома 8.
В результате ДТП пострадавших нет.
Госавтоинспекция информирует, что на участке дороги в месте происшествия затруднено движение, и просит выбирать пути для объезда.
27 октября водитель автобуса МАЗ маршрута № 54 неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный свет и врезался в заднюю часть «Волгабаса» 181-го маршрута, разбив несколько автомобилей. Помощь потребовалась как минимум десяти пострадавшим, из них двое детей, здоровью двух женщин был причинен тяжкий вред.
Как быть с водителем автобуса, который теряет сознание за рулем, читайте в материале «Фонтанки».
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