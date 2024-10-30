У водителя автобуса, который попал в ДТП на Малой Морской, случился инфаркт за рулём

У водителя «Волгабаса» маршрута № 3, который попал в ДТП на Малой Морской улице в Петербурге, произошел инфаркт за рулем, в результате которого он потерял сознание. Об этом «Фонтанке» 30 октября сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

В пресс-службе перевозчика отметили, что перед выходом в рейс водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование и был допущен к работе. До выхода на смену режим труда и отдыха был соблюден, а нареканий со стороны парка к работе водителя не было. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Пострадавших среди пассажиров автобуса, а также в легковых автомобилях, задетых автобусом, нет. Автобус ехал в плотном потоке со скоростью в 10 км/ч.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти также рассказали, что водитель автобуса потерял управление после того, как ему резко стало плохо. Автобус врезался в два припаркованных автомобиля, одну легковушку от удара отбросило в фасад дома 8.