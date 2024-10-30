Невский встал от Садовой улицы. На Малой Морской автобус снёс машины

Невский проспект стоит. ДТП на Малой Морской улице с участием автобуса №3 приостановило движение. Об этом в среду, 30 октября, сообщает читатель «Фонтанки».

Белый автобус-гусеница растянулся вдоль Малой Морской улицы. По фотографиям видно, как пассажиры выходят из общественного транспорта. В результате ДТП водители на Невском проспекте оказались в пробке. Машины стоят от Садовой улицы.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным «Фонтанки», по предварительной информации, у водителя ухудшилось самочувствие.

27 октября водитель автобуса МАЗ маршрута № 54 неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный свет и врезался в заднюю часть «Волгабаса» 181-го маршрута, разбив несколько автомобилей. Помощь потребовалась как минимум десяти пострадавшим, из них двое детей, здоровью двух женщин был причинен тяжкий вред.