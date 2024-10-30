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Происшествия Появилось видео ДТП с автобусом на Малой Морской. Водитель снес пару машин

Появилось видео ДТП с автобусом на Малой Морской. Водитель снес пару машин

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11 комментариев

В Петербурге на Малой Морской улице произошло ДТП. Водитель «Волгабаса» маршрута № 3 снес пару машин на дороге, отъезжая от остановки. Это видно на кадрах, появившихся в распоряжении «Фонтанки».

По видео можно заметить, как водитель автобуса потерял управление, отъезжая от остановки. В результате «Волгабас» врезался в два припаркованных на дороге автомобиля. Одну легковушку от удара отбросило в фасад дома 8 на Малой Морской. Видно, как на инцидент среагировали прохожие.

В результате ДТП пострадавших не оказалось.

Ранее сообщалось, что у водителя «Волгабаса» маршрута № 3, который попал в ДТП на Малой Морской улице, произошел инфаркт за рулем, в результате которого он потерял сознание и контроль над транспортом.

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Комментарии
15
VKuser101338685
34 минуты
Если он на такой скорости не справился с управлением, то что он вообще за рулём делает?
Гость
42 минуты
Похоже "транспортная реформа" удалась... Теперь весь транспорт занимающийся перевозками горожан, можно смело приравнивать к оружию массового поражения..
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