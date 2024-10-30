Появилось видео ДТП с автобусом на Малой Морской. Водитель снес пару машин

В Петербурге на Малой Морской улице произошло ДТП. Водитель «Волгабаса» маршрута № 3 снес пару машин на дороге, отъезжая от остановки. Это видно на кадрах, появившихся в распоряжении «Фонтанки».



По видео можно заметить, как водитель автобуса потерял управление, отъезжая от остановки. В результате «Волгабас» врезался в два припаркованных на дороге автомобиля. Одну легковушку от удара отбросило в фасад дома 8 на Малой Морской. Видно, как на инцидент среагировали прохожие.



В результате ДТП пострадавших не оказалось.



Ранее сообщалось, что у водителя «Волгабаса» маршрута № 3, который попал в ДТП на Малой Морской улице, произошел инфаркт за рулем, в результате которого он потерял сознание и контроль над транспортом.

