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Происшествия Кровь, ножи, шампанское. Что известно о нападении в магазине «О'Кей» на Космонавтов

Кровь, ножи, шампанское. Что известно о нападении в магазине «О'Кей» на Космонавтов

Агрессивный мужчина с ножом напал на посетителей магазина в Московском районе Петербурга утром 25 октября и успел тяжело ранить несколько человек. «Фонтанка» собрала, что известно о происшествии к этому часу.

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В магазине «О'Кей», расположенном на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова, вооруженный мужчина напал на покупателей. Сообщения об этом поступили в полицию около 11:40. На записи с камеры видно, что нападавший не только размахивал ножом, но и кидался бутылками с шампанским, которые были выставлены в торговом зале. Одна из бутылок прилетела в сотрудницу магазина, после чего мужчина пошел на нее с ножом.

Прокуратура позднее опубликовала кадры с ножами, которыми, предположительно, орудовал нападавший. На фото их два, на лезвиях видно кровь.

Обезвредили и задержали буйного мужчину еще до приезда полиции — силами сотрудников и покупателей магазина. Этот момент тоже попал на видео.

По данным городского комитета по здравоохранению, пострадали пять человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, один — в среднем. Раненых доставили в больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Один из раненых, мужчина, получил два колотых проникающих ранения в живот. У двух женщин, соответственно, проникающие ранения в подреберье и в поясницу. Пострадавший мужчина — охранник «О'Кея».

Пострадал и сам нападавший. Его тоже выносили из магазина на носилках и доставили в больницу. Этот момент попал на оперативные кадры МВД.

Подозреваемый в нападении — 44-летний местный житель. Полиция характеризует его как маргинального типа. Как рассказал «Фонтанке» одноклассник подозреваемого, мужчина всю жизнь занимался фехтованием, потом преподавал его в клубе. С его слов, тот был спокойным и не проявлял агрессии.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Ход расследования поставила на контроль прокуратура Московского района Петербурга. На месте работают сотрудники Следственного комитета.

Почитать свидетельства очевидцев и следить за происходящим в режиме реального времени можно вместе с онлайн-трансляцией «Фонтанки».

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