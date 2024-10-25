«Преподавал фехтование, всю жизнь спокойный». Одноклассник подозреваемого в нападении в «О'Кее» рассказал о его прошлом

Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей «О'Кея» на проспекте Космонавтов всю жизнь прожил недалеко от места, где сейчас этот супермаркет. Об этом и не только «Фонтанке» 25 октября рассказал бывший одноклассник Юрия.

«Мы учились с ним вместе в одном классе в школе № 351. Живет он в девятиэтажке напротив этого „О'Кея“. Несколько лет назад виделись с ним в этом магазине», — рассказал наш собеседник.

По словам одноклассника, Юрий всю жизнь занимался фехтованием. После школы они вместе пошли в армию — были в одной роте, утверждает мужчина. Затем Юрий продолжил совершенствоваться в этом виде спорта. «Дальше он в каком-то клубе стал преподавать фехтование», — сказал мужчина.

Одноклассник Юрия отметил, что не ожидал от него такого агрессивного поведения. И сначала не поверил, что на посетителей мог напасть именно тот, кого он знает с детства.

«Очень тихий был, спокойный. Я в шоке был. Никакой агрессии. С армейскими товарищами сейчас обсуждаем, они тоже удивлены», — говорит одноклассник.

Мужчина уточнил, что один из их общих сослуживцев сегодня рассказал ему, как они вместе с Юрием в армии попали в конфликт. «Так вот, оказалось, что он [Юрий] даже драться не умеет», — процитировал собеседник сослуживца.

Нападение на посетителей магазина произошло утром 25 октября. Мужчина забежал в супермаркет, начал кидаться бутылками с шампанским, а после этого схватился за нож. В результате этого пострадали шесть человек, включая самого агрессора. В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что после произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство. Больше подробностей случившегося — в онлайн-трансляции «Фонтанки».