Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 766мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Куда пойти на выходных
Нападение в Окее на Космонавтов
Промышленный Петербург
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Преподавал фехтование, всю жизнь спокойный». Одноклассник подозреваемого в нападении в «О'Кее» рассказал о его прошлом

«Преподавал фехтование, всю жизнь спокойный». Одноклассник подозреваемого в нападении в «О'Кее» рассказал о его прошлом

6 051
18 комментариев

Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей «О'Кея» на проспекте Космонавтов всю жизнь прожил недалеко от места, где сейчас этот супермаркет. Об этом и не только «Фонтанке» 25 октября рассказал бывший одноклассник Юрия.

«Мы учились с ним вместе в одном классе в школе № 351. Живет он в девятиэтажке напротив этого „О'Кея“. Несколько лет назад виделись с ним в этом магазине», — рассказал наш собеседник.

По словам одноклассника, Юрий всю жизнь занимался фехтованием. После школы они вместе пошли в армию — были в одной роте, утверждает мужчина. Затем Юрий продолжил совершенствоваться в этом виде спорта. «Дальше он в каком-то клубе стал преподавать фехтование», — сказал мужчина.

Одноклассник Юрия отметил, что не ожидал от него такого агрессивного поведения. И сначала не поверил, что на посетителей мог напасть именно тот, кого он знает с детства.

«Очень тихий был, спокойный. Я в шоке был. Никакой агрессии. С армейскими товарищами сейчас обсуждаем, они тоже удивлены», — говорит одноклассник.

Мужчина уточнил, что один из их общих сослуживцев сегодня рассказал ему, как они вместе с Юрием в армии попали в конфликт. «Так вот, оказалось, что он [Юрий] даже драться не умеет», — процитировал собеседник сослуживца.

Нападение на посетителей магазина произошло утром 25 октября. Мужчина забежал в супермаркет, начал кидаться бутылками с шампанским, а после этого схватился за нож. В результате этого пострадали шесть человек, включая самого агрессора. В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что после произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство. Больше подробностей случившегося — в онлайн-трансляции «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Яковсведром
56 минут
Угу, тихий.. хороший. Водка плохая.
Гость
50 минут
Ну так когда со всех сторон разговоры про воблу, крыша то и уезжает у многих.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00