Петербуржец бегал с двумя ножами по «О’Кею» на проспекте Космонавтов. Они на фото

Новые кадры из сетевого гипермаркета в Московском районе показала прокуратура Петербурга. Судя по снимкам, напавший на посетителей 25 октября размахивал двумя ножами.
Информация об агрессивном мужчине в «О’Кее» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова поступила около 11:40. По словам одного из очевидцев, посетитель, который с виду был явно не в себе, бросался бутылками, а потом схватил нож с прилавка. Его буйство попало на видео.
Мужчину разоружили полицейские.
Ранения получили пять человек, в том числе охранник «О’Кея». В комитете здравоохранения сообщили, что четверо из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Состояние пятого оценивается как среднетяжёлое. В больницу доставили и самого нападавшего. По информации «Фонтанки», это 44-летний петербуржец, который, вероятно, не впервые зашёл в гипермаркет на проспекте Космонавтов — он живёт неподалёку.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство двух и более человек. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
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