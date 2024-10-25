Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 766мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Куда пойти на выходных
Нападение в Окее на Космонавтов
Промышленный Петербург
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Петербуржец бегал с двумя ножами по «О’Кею» на проспекте Космонавтов. Они на фото

Петербуржец бегал с двумя ножами по «О’Кею» на проспекте Космонавтов. Они на фото

4 920
8 комментариев

Новые кадры из сетевого гипермаркета в Московском районе показала прокуратура Петербурга. Судя по снимкам, напавший на посетителей 25 октября размахивал двумя ножами.

Информация об агрессивном мужчине в «О’Кее» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова поступила около 11:40. По словам одного из очевидцев, посетитель, который с виду был явно не в себе, бросался бутылками, а потом схватил нож с прилавка. Его буйство попало на видео.

Мужчину разоружили полицейские.

Ранения получили пять человек, в том числе охранник «О’Кея». В комитете здравоохранения сообщили, что четверо из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Состояние пятого оценивается как среднетяжёлое. В больницу доставили и самого нападавшего. По информации «Фонтанки», это 44-летний петербуржец, который, вероятно, не впервые зашёл в гипермаркет на проспекте Космонавтов — он живёт неподалёку.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство двух и более человек. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY13
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
AlBerkut
1 час
А в других источниках информация отличается,в части того, кто задержал. Вроде как посетители магазина и задержали, а только потом появились 'доблестные'..
Гость
1 час
даже 0,22 существенно охлаждает пыл, но низя
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00