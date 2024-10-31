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Общество Вице-губернатору Чечиной предложили поменять состав подарочного набора для новорожденных

Вице-губернатору Чечиной предложили поменять состав подарочного набора для новорожденных

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2 комментария

Изменить состав подарочного набора для молодых родителей из Петербурга предложили слушатели прямого эфира с вице-губернатором Натальей Чечиной. Также её попросили организовать в городе молочную кухню.

Так, одна из женщин сообщила, что ей не нравится музыкальный коврик, который входит в набор — она назвала его опасным, но в чем именно, не пояснила. Также, по её словам, больше половины подарков, которые с 1 августа выдает город, родителям не нужны.

«Подарок это дополнительное поощрение — мы долго думали, что может войти в состав», — сказала Чечина. Она добавила, что в первую очередь современных родителей старались обеспечить современным оборудованием, например, видеоняней.

Ещё одна жительница спросила, можно ли добавить в набор блокиратор для окон. «Окна у всех разные, надо подбирать под конкретный тип, но надо рассмотреть этот вопрос», — ответила Чечина.

Также вице-губернатора спросили, можно ли вернуть центры выдачи питания для младенцев — молочную кухню, ведь не всем подходит грудное вскармливание. «Время сложное, много вирусов и инфекций. Не совсем соответствует сегодняшнему дню, как мне кажется, но вопрос коллегам из здравоохранения задам», — добавила Чечина.

В Петербурге в августе выдали первые «коробки новорожденного». Внутри — 12 предметов, выбранных по результатам опросов молодых мам и врачей. Подробнее о содержании набора читайте здесь.

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Комментарии
2
mwr
11 минут
добавить военный билет?
VKuser279092
8 минут
В самом лучшем подарке для новорожденных должен быть всего один предмет - "Зелёная карта" для родителей. Тогда счастливое настоящее и будущее для ребёнка и родителей будет обеспечено без подачек от чиновников РФ.
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