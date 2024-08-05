Круче, чем в Москве. Распаковка «коробки новорожденного», которую начали выдавать в Петербурге

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге выдали первые «коробки новорожденного». Внутри — 12 предметов, выбранных по результатам опросов молодых мам и врачей. Рассказываем, кто и как может получить «коробку» и насколько она на самом деле полезна.



Роддом на Тамбасова самый «продуктивный» по количеству родов в Петербурге — выпускает шесть с половиной тысяч младенцев в год. Неделю назад сюда привезли 100 «коробок новорожденного». Коробки объемные, каждая весит около четырех килограммов. Этого запаса роддому хватит максимум на неделю. За два дня до того, как «коробки» закончатся, привезут новую партию.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Коробки новорожденного» в роддоме № 10 получили первые 22 семьи, чьи малыши родились 1 августа. Именно с этой даты начала действовать программа по выдаче подарочных наборов. Постановление за номером 365 о соответствующих изменениях в Социальный кодекс Санкт-Петербурга губернатор подписал 23 мая. Чтобы составить грамотный набор, который действительно порадует молодых мам, потребовалось время. Поначалу в состав подарка предполагалось включить одежду, постельное белье и средства гигиены. Но в результате опросов будущих мам, как многодетных, так и ожидающих первенца, а также неонатологов и акушеров-гинекологов, список изменился. По словам главного врача роддома № 10 Лады Ивановой, мамы хотели, чтобы вещами, которые войдут в набор, малыш мог пользоваться долго, не меньше года. Поэтому в «коробку» не попали подгузники и одежда — первые быстро заканчиваются, вторые часто не подходят по размеру.



Сегодня в «коробке новорожденного» видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, ночник с мягким корпусом, стерилизатор для бутылочек, набор игрушек, музыкальная интерактивная игрушка, погремушка, полотенце-уголок с капюшоном и развивающий коврик и блокнот для ведения дневника кормлений. В будущем состав набора может измениться — в зависимости от обратной связи, которую в городском правительстве получат от молодых мам.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам опытных молодых мам, с которыми пообщалась «Фонтанка», набор получился и правда полезный.

«Игрушки нужны всегда и их должно быть много, — рассказала Ирина, чей малыш родился в декабре прошлого года. — Стерилизатор и подогреватель для детского питания я использую каждый день, причем один стерилизатор у меня сгорел, и пришлось покупать его заново. Получить такой набор — очень удобно, не надо искать необходимое в интернет-магазинах и ждать доставку, а потом куда-то идти, чтобы ее забрать».

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прямо в роддоме один из наборов под камеры распаковал и оценил папа двойняшек Борис Богданов — 5 августа на выписку семья получила сразу две «коробки», по одной на каждую новорожденную дочку. В семье уже есть сын, родившийся в 2022 году.

Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Судя по реакции молодого отца, больше всего он обрадовался увлажнителю воздуха и видеоняне. «Бывает, кажется, что ребенок заболел, а на самом деле у него из-за сухости в квартире нос заложен, — говорит Борис Богданов. — Поэтому увлажнитель очень полезен. А видеоняня, особенно в большой квартире — это залог спокойствия мамы. Игрушки в наборе красивые, яркие, детям такие очень нравятся. Развивающий коврик тоже полезная вещь. А мягкий ночник удобен тем, что можно ночью не включать верхний свет, чтобы не будить старшего ребенка, например».

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Коробку новорожденного» получила при выписке и Лилия Галямина. Ее сынишка, рожденный 1 августа, стал десятым ребенком в семье. По словам Лилии, еще одна вещь, которая пригодилась бы молодым мамам, — молокоотсос. «Но я понимаю, что класть его в набор было бы слишком дорого, потому что, по моему опыту, молокоотсос должен быть электрическим, а не механическим», — говорит Лилия.

Вручение «коробки новорожденного» привязано к свидетельству о рождении, и получить ее можно в ЗАГСе вместе с документом. У некоторых петербургских роддомов есть дополнительные соглашения с ЗАГСами и, если мама сразу после родов предоставляет администратору роддома необходимые документы, готовое свидетельство о рождении ребенка ей выдадут при выписке. «Коробка» положена тем семьям, в которых один или оба родителя имеют место жительства в Санкт-Петербурге, а ребенок родился с 1 августа 2024 года.



При этом «коробка новорожденного» не отменяет, а дополняет выплату на «приданое» младенца (41 тысяча рублей на первого ребенка, 54 тысячи рублей на второго, на третьего — 68 тысяч рублей).

По словам Лады Ивановой, закупочная цена одной «коробки» составляет 15 тысяч рублей, город заказывает их, исходя из ожидаемого количества новорожденных — 43–45 тысяч в год. Из чего можно заключить, что подарки обойдутся городскому бюджету в 645–675 миллионов рублей в год. Формирует «коробки» и принимает претензии по комплектации и качеству содержимого «Детский мир».

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В роддоме номер 10 уверены, что содержимое петербургской «коробки для новорожденных» превзошло столичный подарок «Наше сокровище», в народе прозванный «собянинской коробкой». В ней больше сорока предметов, но сложных гаджетов нет: в основе набора постельное белье, одежда, гигиенические расходники и детские «мелочи» вроде соплеотсоса или ножниц. «Собянинская коробка» оценивается в 20 тысяч рублей, именно столько получает семья при отказе от подарка. Набор «Наше сокровище» вручают с 1 января 2018 года, причем даже тем семьям с московской регистрацией, чьи дети родились в других регионах.

В Ленинградской области подарки новорожденным вручают с 2019 года. В коробку кладут одежду, спальные и гигиенические принадлежности, а ее стоимость составляет 3 800 рублей.

Первыми начали выдавать молодым мамам коробки с детским «приданым» финны еще в 1938 году. Сначала подарки получали только малоимущие семьи, но затем «материнский набор» начали вручать всем. В 2019 году в него входило 63 предмета, преимущественно одежда. Чтобы получить подарок, надо подать заявление не позже, чем за два месяца до родов. Вместо коробки можно получить ее стоимость — 170 евро.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» подсчитала, сколько бы стоил набор из «коробки новорожденного», если покупать его в магазине. Музыкальная игрушка из набора стоит со скидкой 2 595 рублей, регулярная цена — 3 299 рублей. Увлажнитель на три литра — со скидкой 1 199 рублей (обычная цена 1 499 рублей). Стерилизатор на пять бутылочек — 1 799 рублей со скидкой (2 199 рублей обычная цена). Набор из пяти зверюшек-погремушек, такой же, как в «коробке», на популярном маркетплейсе продается за 1 909 рублей. Беспроводная видеоняня с цветным дисплеем 4,3 дюйма продается на том же маркетплейсе за 3 526–4 046 рублей. На соседнем маркетплейсе есть такой же, как в «коробке», подогреватель для детского питания — за 3 292 рубля. Силиконовый ночник «Облачко» обойдется в 3 279 рублей, но можно заказать почти такой же в другой коробочке за 524 рубля. Аналогичный прорезыватель для зубов, но в упаковке другого производителя, на маркетплейсе стоит 318 рублей. Аналогичный музыкальный развивающий коврик с аркой и пианино для ножек стоит на маркетплейсах около 1,5 тысяч рублей. Махровое полотенце-уголок на сайте магазина — 700 рублей со скидкой, без скидки — 1 000 рублей. Книжка-шуршалка на маркетплейсах стоит 400–450 рублей. Итого 16 262 рубля, если все товары покупать сегодня с учетом скидок, а силиконовое «Облачко» брать то, что подешевле, а не один-в-один. И это еще без учета блокнота для «дневника кормления», который тоже сколько-то, да стоит.



Тем не менее, получить все это разом гораздо удобнее, чем шарить по сайтам в поисках выгодных предложений и быстрой доставки. Кстати, в будущем состав набора может измениться — в зависимости от обратной связи, которую в городском правительстве получат от молодых мам.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»