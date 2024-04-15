Стал известен состав подарочных наборов для новорожденных в Петербурге

В Смольном в целом определились с тем, что будет входить в подарочные наборы для новорожденных в Петербурге. Их окончательно решено внедрить с 1 августа 2024 года (накануне губернаторских выборов). Для проработки деталей создана экспертная группа с участием врачей. Об этом сообщила пресс-служба правительства города 15 апреля.

По замыслу, в состав подарка за счет городского бюджета войдут больше двадцати вещей: это одежда, детское постельное белье, игрушки, средства гигиены, подогрев для детского питания, развивающие игры и технические средства для обеспечения безопасности детей.



Для определения точной комплектации набора создана группа, куда входят врачи-педиатры, представители родильных домов, социально ориентированных организаций, производителей детских товаров, а также молодые и многодетные мамы, активисты родительских интернет-сообществ. Ранее на официальной странице губернатора в ВК провели открытый опрос: что хотели бы видеть мамы и папы в подарке для новорожденного. Помимо списков конкретных вещей петербуржцы предлагали улучшить в городе доступ к здравоохранению и вакцинации — а для этого включить в набор сертификаты на медицинские услуги и покупки лекарств. Об этом подробно писала «Фонтанка».



«Подарочный набор особенно поможет молодым семьям в первое время после рождения ребенка», — отметил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании 15 апреля.

Именно он инициировал соответствующий законопроект. Изменения будут внесены в социальный кодекс Петербурга. Точный порядок и условия вручения подарочного комплекта пока на стадии разработки.



Главный локомотив идеи подарочных наборов для новорожденных в России — это Москва. Соответствующее постановление в столице подписано в 2018 году. Там это называют приданым для новорожденного «Наше сокровище» или «Собянинской коробкой». В него входит больше 50 предметов, и право на такой подарок имеет широкий круг людей: в том числе жители Москвы без постоянной прописки и москвичи, которые живут в другом регионе. В Ленобласти подарки новорожденным положены с 2019 года, в каждый из них входит порядка 20 вещей. Право на них имеют только жители региона с постоянной регистрацией в нем.

