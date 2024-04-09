Поддержать «с душой». В Петербурге решили дарить новорожденным подарочные коробки, но пока не решили как

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов внес законопроект о раздаче новорожденным петербуржцам подарочных наборов с одеждой, полезными вещами и игрушками за счет городского бюджета. Документ был опубликован на прошлой неделе на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы. Но как это может работать на практике, тем более в обозначенные сроки (уже с августа) — большой вопрос. «Фонтанка» разобралась: на каком этапе эта идея сейчас, и каков опыт Ленобласти, Москвы и на родине «детских коробок», в Финляндии.



В 2023 году городские ЗАГСы выдали чуть больше 50 тысяч свидетельств о рождении новых петербуржцев. Если считать по минимуму, ориентируясь, к примеру, на то, сколько на подарки новорожденным тратит Ленобласть, стоимость всей программы окажется в пределах 200 млн рублей, тем более, рождаемость в Петербурге неуклонно снижается уже несколько лет подряд. Если размахнуться, как в Москве, траты могут перевалить и за миллиард. Правда, где именно чиновники намерены взять эти деньги, пока непонятно. «Есть разные взгляды на эту идею» Подарочные комплекты для семей с новорожденными детьми стали системной практикой в Москве с 2018 года. Ее примеру последовали некоторые другие регионы России. Но Петербург всё это время двигался по своему пути: родители с пропиской в городе еще со времен Валентины Матвиенко получают карточку с разовой компенсацией покупки детских товаров и продуктов питания. Легенда гласит, все началось с того, что губернатор стала бабушкой и прониклась нежными чувствами к малышам. На самом деле, эта программа начала работать гораздо раньше появления на свет внучки. Деньги по карточке можно было потратить строго на детские товары из утвержденного перечня и только в аккредитованных магазинах. Обналичить ее в теории было невозможно.

Детские карточки дожили до наших времен, на сегодня эта сумма составляет от 41 до 68,5 тысяч рублей (на первого ребенка меньше, на последующих — больше). Кроме этого, петербуржцы, как и все родители новорожденных, постоянно проживающие в РФ, имеют право на единовременное пособие по рождению ребенка (24,6 тысяч рублей), а также на ежемесячное пособие по уходу за ребенком (от 8,6 до 33,2 тысяч рублей). Сейчас подарочные комплекты хотят добавить к этому.



Законопроект о наборах для новорожденных предполагает изменения в Социальном кодексе Петербурга. По замыслу инициаторов, право на такую поддержку должны получить граждане России, чье место жительства (постоянная регистрация) — в Петербурге. Норматив финансирования, а значит, и возможную стоимость подарков будет регулировать правительство Петербурга. Реализацию задумки предлагают начать уже в августе 2024. Однако никакие детали, в частности, содержимое набора, порядок его вручения и даже хотя бы приблизительная стоимость подарка, не прописаны.



Подробности не смогли сообщить «Фонтанке» и в комитете по социальной политике: там отметили, что законопроект еще на обсуждении. В пресс-службе губернатора Петербурга сообщили, что не обладают официальной информацией по теме.

Прежде чем принимать закон, необходимо разрешить ряд вопросов, — рассказал «Фонтанке» председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Петербурга Александр Ржаненков.

Во-первых, по опыту других подарков, стандартная вещь может понравиться не всем, рассказывает депутат. Во-вторых, потребности детей и родителей из разных семей могут сильно отличаться: есть младенцы с инвалидностью, двойняшки и тройняшки, есть мамы, которые кормят ребенка грудью несколько лет, а есть те, кто не могут себе это позволить и больше нуждаются в детском питании. В-третьих, в Петербурге много людей без постоянной прописки, в том числе из Ленобласти — и они хотели бы получать социальную поддержку на равных с теми, у кого прописка есть. Перечень конкретных вещей, которые нужны всем семьям с детьми, еще на обсуждении. Александр Ржаненков предполагает, что в числе таких предметов могут быть даже коляски и кроватки — то есть не то, что можно поместить в коробку с набором.



«С такими инициативами и вопросами мы сталкивались и 20, и 10, и 5 лет назад. Но есть разные взгляды на эту идею, необходимо взвесить плюсы и минусы», — отмечает Ржаненков.

Главный вопрос — откуда взять финансирование для реализации проекта. Это могут быть как средства резервного фонда правительства Петербурга, так и перераспределение с других статей бюджетных расходов. Пока же инициатива губернатора никак в финансовых документах Петербурга не отражена.

«Возможно перераспределение средств. Всё же не так много рождается детей — к сожалению. Речь не о больших суммах. Правда, поправки в бюджет обычно рассматриваются осенью», — говорит Ржаненков, размышляя о возможности вручать подарочные наборы с августа, как указано в законопроекте.



А как в Ленобласти?

В Ленинградской области постановление о подарках для новорожденных подписано в декабре 2019 года. На 2024 год в комплект для новорожденного в Ленобласти входят: байковое одеяло, две теплых пеленки, две легких пеленки, клеенка, два светоотражателя на коляску, боди с коротким и с длинным рукавом, штанишки, легкий чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, соска-пустышка, полотенце-уголок с варежкой для купания и пять одноразовых впитывающих пеленок.



Право на такой комплект имеют все родители, которые обращаются в региональные ЗАГС и МФЦ за регистрацией новорожденного. А кроме них — опекуны младенцев, которые остались без кровных родителей. Подарок можно получить, пока ребенку не исполнился год.

Получить деньги вместо набора для новорожденного в Ленобласти нельзя. За закупку и распределение подарков отвечает управление ЗАГС Ленобласти. Оплачиваются подарки из бюджета управления, стоимость определяется по результатам тендеров.

По данным сайта «Госзакупок», стоимость одного набора для бюджета Ленобласти в 2020–2022 составляла около 3 200 рублей. Тендеры тогда проводил региональный комитет госзаказа. Все контракты выигрывало петербургское ООО «Сфера», и их общая сумма — 142,24 миллиона рублей.



«У нас есть опыт поставки таких наборов в шести регионах России. Мы помогаем составлять технические задания, дизайн может быть индивидуальным для каждой поставки. Стоимость набора очень различается в зависимости от региона. Самый дорогостоящий в нашем опыте был на Камчатке — по 10 тысяч рублей за единицу. Правда, там мало детей. Конечно, детский подарок ни одного региона не сравнится с «Собянинской коробкой» — насколько я знаю, там речь о стоимости порядка 25 тысяч рублей,» — рассказала директор ООО «Сфера» Светлана Мехтиева.



В 2023–2024 годах тендеры уже проводило управление ЗАГС Ленобласти. Поначалу стоимость детского набора снизилась до 3 000 рублей, и поставку на 27 миллионов рублей обеспечивал пензенский ИП Петр Кудасов. А в 2024 году за каждый комплект решили заплатить больше — по 3 800 рублей. Тендер на 40,5 миллионов взяло нижегородское ООО «Делавэр».

«В 2024 году был запрос на то, чтобы сделать набор лучше, интереснее. С нами советовались, спрашивали: что чаще используют в других регионах. Мне кажется, в Ленобласти ориентированы на то, чтобы все было идеально по качеству и по срокам. Мы поставляли подобные наборы уже в 10 регионов России», — рассказала руководитель тендерного отдела ООО «Делавэр» Инесса Сандомирова.

Как в Москве?

Приданое для новорожденного «Наше сокровище». Фото: Правительство Москвы Приданое для новорожденного «Наше сокровище». Фото: Правительство Москвы Приданое для новорожденного «Наше сокровище». Фото: Правительство Москвы Приданое для новорожденного «Наше сокровище». Фото: Правительство Москвы Приданое для новорожденного «Наше сокровище». Фото: Правительство Москвы Поделиться Поделиться





В Москве постановление правительства о подарочных наборах для малышей действует с 2018 года. Сейчас у них есть свое название: приданое для новорожденного под названием «Наше сокровище».

Право на него имеют все родители, чьи дети родились в Москве. А кроме этого — все люди с пропиской в Москве, даже если их ребенок появился на свет в другом регионе или в другой стране. А еще — усыновители с московской пропиской и женщины, родившие ребенка от москвичей, даже если брак не зарегистрирован, но отцовство подтверждено. А также — отцы детей, чьи матери с московской пропиской умерли по стечению обстоятельств.



Вместо подарочного комплекта можно получить денежную выплату в 20 тысяч рублей. Обратиться за подарком или выплатой необходимо, пока ребенку не исполнилось два месяца. Обычно подарок выдают в роддоме в день выписки. Если мама и ребенок выписываются в разные дни, можно выбрать, на чью выписку забрать подарок. Если малыш появился на свет вне роддома или в другом регионе, в другой стране, то подарочный набор можно получить в любом из отделов соцзащиты.



По регламенту, главными исполнителями вручения подарков в Москве являются медицинские организации. Учет списков получателей ведет департамент труда и соцзащиты Москвы.

На 2024 год в приданое «Наше сокровище» входят коробка-бокс, детский матрас, байковое одеяло, три байковых пеленки, две тонких пеленки, простыня на резинке, комбинезон-трансформер, три комбинезона-слипа разных размеров, демисезонный комбинезон, информационные брошюры, купальное полотенце с варежкой, трое штанишек-ползунков разных размеров, два боди с коротким рукавом разных размеров, три боди с длинным рукавом, клеенка, упаковка подгузников, пара варежек-царапок, две шапочки-чепчика разных размеров, шапочка без завязок, слюнявчик, прорезыватель для зубов, детская присыпка, пинетки, расческа и щетка, детская погремушка, пустышка, детские ножнички, бутылочка для кормления, детский электронный термометр для тела, термометр для воды, ватные диски, влажные салфетки, детский крем от опрелостей, гель для купания и шампунь, ватные палочки, набор светоотражателей, накладки на углы и заглушки для розеток.



Одежда обычно универсальных цветов: белого, бежевого, серого и коричневого. Комбинезоны бывают «гендерных» расцветок — голубые и розовые. Если в комплекте попался комбинезон неподходящего цвета, его можно поменять в пункте выдачи.

Как в Финляндии?

Äitiyspakkaus («Пакет для беременных»). Фото: Kela Äitiyspakkaus («Пакет для беременных»). Фото: Kela Äitiyspakkaus («Пакет для беременных»). Фото: Kela Äitiyspakkaus («Пакет для беременных»). Фото: Kela Äitiyspakkaus («Пакет для беременных»). Фото: Kela Äitiyspakkaus («Пакет для беременных»). Фото: Kela Поделиться Поделиться





Финляндия — родоначальница идеи наборов для новорожденных, там подобные подарочные комплекты появились еще в конце 1930-х. Со временем они менялись, но семьи получают их до сих пор. Регулярно среди жителей Финляндии проводят голосование за дизайн самой коробки и ее содержимого. Тысячи родителей опрашивают, насколько полезен и удобен был подарок для них и ребенка.



Такой подарочный комплект называется Äitiyspakkaus («Пакет для беременных»).Он включает в себя 40–50 вещей: год от года список немного меняется. Представители Kela, финского правительственного учреждения, которое отвечает за социальное обеспечение в стране, подчеркивают, что количество предметов иногда приходится сокращать, чтобы отдавать приоритет качеству.

В комплект входят: картонная коробка-бокс (долгое время родители даже укладывали спать детей в них, экономя на кроватках), детский матрас, одеяло-спальный мешок, уличный комбинезон-трансформер, комбинезон из шерсти, термоодеяла и варежки, шесть боди разных видов, трое разных штанишек, две шапочки, носки, варежки, два одеяла, две разных простыни, два полотенца, детские ножнички, зубная щетка, термометр для ванны, детская расческа, марлевые салфетки, поднос для еды, первая книжка (можно выбрать язык: помимо финского, есть саамские разновидности языков), мячик, средства гигиены для женщины (прокладки, крем для сосков, мягкие защитные диски для груди).



Тендер на закупку подарочных комплектов на 2024 год на всю Финляндию проходил при стартовой цене в 7,04 миллиона евро (707,2 миллиона рублей).

Право на «Пакет для беременных» имеют женщины, постоянно проживающие в Финляндии, а также приехавшие работать в Финляндию из стран Евросоюза или Швейцарии. А кроме них — женщины-члены семей тех, кто приехали работать из перечисленных стран. Подать заявку на подарочный комплект можно при беременности от пяти месяцев и при наличии медицинской справки.

Вместо «Пакета для беременных» есть возможность получить разовое пособие в 170 евро (около 17 тысяч рублей).

Некоторые мамы получают подарочный набор от государства, а потом пытаются передарить или продать его на сайте объявлений. На сервисе Tori можно найти варианты от бесплатного или за 1 евро до 350 евро (35 тысяч рублей).



Кроме Финляндии, наборы от государства выдают мамам в Великобритании, Польше, Казахстане, Индии, Сингапуре, ЮАР и в некоторых штатах США.



Среди регионов России подарочные наборы для новорожденных попробовали организовать на Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Башкирии.

Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»

