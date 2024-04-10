Прививки, детские сады и психологи. О каких подарках новорожденным горожане попросили губернатора

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Александр Беглов вечером 9 апреля объявил опрос среди мам и пап Петербурга: что они хотели бы видеть в подарочном наборе для новорожденных? Накануне «Фонтанка» рассказала о соответствующей законодательной инициативе в городе и сделала обзор подобных наборов в Ленобласти, Москве и Финляндии.



«Малышам нужны не наборы, а садики, места для прогулок» Согласно законопроекту, который был опубликован на прошлой неделе в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга, губернатор предложил начать вручение подарков родителям новорожденных уже в августе 2024 года. Как это реализовать — вопрос открытый, потому что финансирование нужно еще найти: из резервного фонда либо из других статей расхода бюджета.



На сегодня родители малышей, имеющие прописку в Петербурге, получают карты с деньгами на покупку детских товаров. Суммы на них составляют от 41 до 68 тысяч рублей в зависимости от того, какой по счету ребенок в семье.



Идея дополнительных подарков вызвала живой интерес горожан. В комментариях под постом губернатора к вечеру 10 апреля петербуржцы высказались почти 400 раз. Однако самое популярное высказывание, набравшее больше 500 лайков, несколько уводило дискуссию в сторону.

«Ой, нет, пожалуйста, не надо ничего дарить! Все мы знаем, как проводятся госзакупки <…>. Если искренне хотите помочь, то увеличьте единовременную выплату на детскую карту, укомплектуйте детские поликлиники педиатрами, узкопрофильными специалистами и медсестрами. Закупите по ОМС больше вакцин. Откройте в детских садах больше ясельных групп с полутора лет, чтобы мамы смогли выйти на работу, как только заканчиваются выплаты пособий», — написала Екатерина.



Высказались в том же направлении десятки женщин: они предложили не делать никаких подарков, а усовершенствовать систему выдачи карт с деньгами. Контролировать их выдачу всем, кому это положено, не бюрократизировать процедуру, разрешить тратить деньги в онлайн-магазинах.

На втором месте по популярности (почти 200 лайков) — требование предоставить возможность вакцинировать ребенка бесплатно.

«Сертификат на прививки, которые не входят в нацкалендарь: от ротавируса, от ветрянки и т. д.», — попросила Виктория, предлагая несогласным комментаторам почитать в интернете о последствиях ветрянки.



Некоторые женщины ее активно поддержали.

«В Калининском районе, например, нет прививки от ветрянки, а их надо ставить две, стоимость 14–18 тыс. за пару!» — пожаловалась Ольга. Справедливости ради, в коммерческих клиниках такую услугу можно найти в несколько раз дешевле, но сам принцип — верный.

Кроме медицинских сертификатов, она предложила добавить в набор многоразовые подгузники, а также сертификаты на дорогие детские товары: автокресло, стульчик для кормления, кокон для коляски, одежду.

Здоровье и медицина объединили многих женщин: одни попросили добавить в набор полис ДМС для ребенка, другие вовсе вместо подарков потребовали улучшить доступ к бесплатному наблюдению у врачей.



«Малышам нужны не наборы, а садики, школы и поликлиники, а также места для прогулок во дворах. В детской поликлинике № 26 Выборгского района не хватает не только врачей, но и телефонов. Один телефон на четыре поликлиники. <...> Расписания на сайте нет, а по телефону робот отвечает, что время ожидания — якобы одна минута, а по факту только на 28-й (!) минуте можно услышать оператора», — возмутилась Татьяна.

Некоторые призывали позаботиться о здоровье родивших женщин.

«Нужно подумать в сторону реабилитации мам и психологической помощи для них. Зачастую им не до своего физического и ментального здоровья. А здоровая мама — это и счастливый малыш», — отметила Светлана.



Примерно половина участников обсуждения опубликовала списки конкретных вещей. Например:

«Подгузники, одноразовые пеленки, увлажняющий крем, детские ножницы для подстригания ногтей, позитивная книжка для мамы по уходу за малышом; памятка по грудному вскармливанию и с советами психолога, как справляться с нагрузкой; книжка-картонка с картинками; погремушка, детские матрас и наматрасник, фланелевые одежки, замки-блокираторы для окон», — написала Жанна и набрала 96 поддерживающих лайков.

Многие предлагали не изобретать велосипед и перенять опыт Москвы, Подмосковья, Финляндии и Ленобласти — может быть, соединив идеи некоторых из них.

«Я думаю, что нужно что-то среднее между финской материнской коробкой и вариантом из Подмосковья. И какой-то сертификат на аренду детских колясок, наверное, нужен», — поделился размышлениями Максим.



Другие считают важным дополнить подарок чем-то «истинно петербургским»: например, шарфиком «Зенита» или костюмчиком с надписью «Петербуржец».

Одна женщина призвала задуматься над тем, хочет ли власть поддержать по-настоящему все семьи с новорожденными или бюрократизация берет верх.

«Новорожденный петербуржец — это все, кто рожден в СПб? Или условия такие же, как для получения единой компенсационной выплаты и медали «Рожденному в СПб»? Нет постоянной прописки — иди лесом... Смешно. Родился в СПб, а вшивую медальку не дали потому, что регистрация временная. Дак медаль-то — «Рожденному в СПб» или «Прописанному в СПб»?» — возмутилась Лидия.

«Пенсионерам бы подарили, а то надоело с бомжами на помойке драться» Нашлись и критики дополнительной поддержки семей с маленькими детьми: по их мнению, им и так дано много привилегий.

«Непонятно. Есть материнский капитал. Почему еще что-то дарить? Ну подарите сразу машину!» — написал Евгений.



Напомнить о себе решили пенсионеры, которые считают поддержку пожилых недостаточной.

«Господи, пенсионерам, коренным питерцам, хоть бы что-нибудь подарили, а то надоело с бомжами на помойке драться...» — призналась Елена.

«В семьях, где родятся малыши, мамы получают деньги декретные и пособия и папаши имеют зарплату выше, чем пенсия. Мы, пенсионеры, тоже не отказались бы от денег, кроме нищенских пенсий. Когда мы в 1980-х годах рожали, то жили вчетвером на одну зарплату. У меня две внучки и внук, и очень понимаю, что все дорого. Не наглейте, мамаши», — заявила Людмила.

А один из мужчин отметил, что считает ответственностью отцов обеспечение детей и матерей. Самым полезным подарком он назвал букет цветов.



«Самый приятный подарок — полезный и реально неожиданный. Например, роскошный букет от молодого папы! Я вообще не понимаю, как некие отцы бросают свои семьи или пьют беспробудно, вы же семья, должны вместе быть друг с другом. Неплохой вариант с бросающих отцов эти выплаты брать», — поделился мнением Юрий.



Губернатор пообещал, что все конструктивные идеи петербуржцев по поводу подарков при рождении ребенка будут учтены. В комиссии по социальной политике Законодательного собрания Петербурга «Фонтанке» пояснили, что идея с наборами для новорожденных в целом еще на стадии проработки.

Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»