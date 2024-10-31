Крупнейший в РФ производитель алюминиевых банок решил не выпускать тары по 0,5. Они больше не востребованы

Одна из крупнейших российских компаний по производству алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» заявила о прекращении выпуска банок по 0,5 литра. Дело в том, что для заказчиков теперь предпочтительней банки по 0,45 литра, сообщает РБК в четверг, 31 октября.

«Переход на нее [банку объемом 0,45 литра] крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка», — рассказали РБК в «Арнест Упаковочные Решения».

Кроме того, с 1 апреля этого года крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков решили повысить цены на свою продукцию. Компании назвали изменения цен «плановыми» и происходящими из-за «инфляционных и других объективных процессов в России».

Это объяснялось тем, что стоимость бутылок подскочила на 8%, банок — на 22%, а логистики — на 40%. Кроме того, с 1 января 2024 года увеличился акциз на пиво с 25 до 26 рублей за литр. Подробнее о том, что случилось на рынке пива в первой половине 2024 года, можно прочитать в нашем материале.