Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

с-з.

 751мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Промышленный Петербург
Задержаны экс-чиновники
«Сухой закон» на Вологодчине
Водитель автобуса без сознания
Рейтинги "Фонтанки"
Новости компаний Крупнейший в РФ производитель алюминиевых банок решил не выпускать тары по 0,5. Они больше не востребованы

Крупнейший в РФ производитель алюминиевых банок решил не выпускать тары по 0,5. Они больше не востребованы

1 625
11 комментариев

Одна из крупнейших российских компаний по производству алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» заявила о прекращении выпуска банок по 0,5 литра. Дело в том, что для заказчиков теперь предпочтительней банки по 0,45 литра, сообщает РБК в четверг, 31 октября.

«Переход на нее [банку объемом 0,45 литра] крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка», — рассказали РБК в «Арнест Упаковочные Решения».

Кроме того, с 1 апреля этого года крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков решили повысить цены на свою продукцию. Компании назвали изменения цен «плановыми» и происходящими из-за «инфляционных и других объективных процессов в России».

Это объяснялось тем, что стоимость бутылок подскочила на 8%, банок — на 22%, а логистики — на 40%. Кроме того, с 1 января 2024 года увеличился акциз на пиво с 25 до 26 рублей за литр. Подробнее о том, что случилось на рынке пива в первой половине 2024 года, можно прочитать в нашем материале.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Арнест Упаковочные Решения Банки Тара Пиво
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Панкихой
25 минут
Поэтому русское пиво я стараюсь не брать - не найти честных пол литра. Прям как возьмёшь, каждый раз себя обманутым чуствуешь. Может это мои загоны, но уж как есть. Да и импорт повкуснее вроде.
Сила в Правде!!
37 минут
по мне так это очень удобно. подходишь к холодильнику в кб видишь банку 0,45 значит моча. и насыпаешь в корзину всё по 0,5.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
Новости компаний
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15