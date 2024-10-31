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Новости компаний Технологии Дуров: Telegram сделал свой первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой

Дуров: Telegram сделал свой первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой

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Мессенджер Telegram может уже скоро стать видеоплатформой. О том, что был сделан «первый шаг» в этом направлении, 31 октября сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

«Сегодня важный день», — написал он в своем канале и уточнил, что ранее видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователи ждали и загружали гигабайты для того, чтобы посмотреть короткий ролик. Но с сегодняшним обновлением, по словам Дурова, серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи.

«Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения, — разъяснил основатель мессенджера и добавил: — В результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее!»

Октябрьское обновление включает в себя больше функций, которые также по-новому определяют обмен сообщениями.

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