Суд отправил экс-директора Центра комплексного благоустройства под домашний арест. Он признался во взятке

Экс-директора Центра комплексного благоустройства Петербурга Андрея Белоуса 31 октября отправили под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение принял Невский районный суд. Ранее ему было предъявлено обвинение в том, что он вместе со своим заместителем получил взятку от одного из подрядчиков в полмиллиона рублей. Белоус признал свою вину.

Во время судебного заседания следствие просило для Белоуса домашний арест. Защита же предлагала разрешить ему выходить на улицу для посещения медиков и прогулок. Адвокат обратил внимание суда на то, что у Белоуса есть маленький ребенок, а жена находится в декретном отпуске.

Уголовное дело в отношении Белоуса и его заместителя Игоря Бея было возбуждено 30 октября, его ведёт Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. По версии следствия, 16 февраля Игорь Бей получил взятку в полмиллиона рублей от одного из подрядчиков — ООО «Стрит Профф». Ранее компания выиграла три тендера на поставку и установку дорожных ограждений в девяти районах города. По предварительным данным, забрав деньги, Бей передал их, за вычетом своей доли, Андрею Белоусу. Теперь Белоуса подозревают в получении взятки в крупном размере, а Бея — в посредничестве.