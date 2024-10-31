Суд отправил экс-директора Центра комплексного благоустройства под домашний арест. Он признался во взятке

Экс-директора Центра комплексного благоустройства Петербурга Андрея Белоуса 31 октября отправили под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение принял Невский районный суд. Ранее ему было предъявлено обвинение в том, что он вместе со своим заместителем получил взятку от одного из подрядчиков в полмиллиона рублей. Белоус признал свою вину.
Во время судебного заседания следствие просило для Белоуса домашний арест. Защита же предлагала разрешить ему выходить на улицу для посещения медиков и прогулок. Адвокат обратил внимание суда на то, что у Белоуса есть маленький ребенок, а жена находится в декретном отпуске.
Судья ходатайство защиты отклонила, у Белоуса стандартный домашний арест. Ему запрещено выходить из дома, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться телефоном и интернетом.
Уголовное дело в отношении Белоуса и его заместителя Игоря Бея было возбуждено 30 октября, его ведёт Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. По версии следствия, 16 февраля Игорь Бей получил взятку в полмиллиона рублей от одного из подрядчиков — ООО «Стрит Профф». Ранее компания выиграла три тендера на поставку и установку дорожных ограждений в девяти районах города. По предварительным данным, забрав деньги, Бей передал их, за вычетом своей доли, Андрею Белоусу. Теперь Белоуса подозревают в получении взятки в крупном размере, а Бея — в посредничестве.
Согласно материалам уголовного дела, инициатива попросить взятку у компании принадлежала Бею.
Андрей Белоус уволился из Центра комплексного благоустройства неделю назад, 24 октября. А Игоря Бея уволили по настоянию губернатора Александра Беглова в августе.
Обыски у чиновников провели 30 октября, в этот же день Андрей Белоус был задержан.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о сущности этого уголовного дела.
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