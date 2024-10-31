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Общество Суд отправил экс-директора Центра комплексного благоустройства под домашний арест. Он признался во взятке

Суд отправил экс-директора Центра комплексного благоустройства под домашний арест. Он признался во взятке

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2 комментария

Экс-директора Центра комплексного благоустройства Петербурга Андрея Белоуса 31 октября отправили под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение принял Невский районный суд. Ранее ему было предъявлено обвинение в том, что он вместе со своим заместителем получил взятку от одного из подрядчиков в полмиллиона рублей. Белоус признал свою вину.

Во время судебного заседания следствие просило для Белоуса домашний арест. Защита же предлагала разрешить ему выходить на улицу для посещения медиков и прогулок. Адвокат обратил внимание суда на то, что у Белоуса есть маленький ребенок, а жена находится в декретном отпуске.

Судья ходатайство защиты отклонила, у Белоуса стандартный домашний арест. Ему запрещено выходить из дома, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться телефоном и интернетом.

Уголовное дело в отношении Белоуса и его заместителя Игоря Бея было возбуждено 30 октября, его ведёт Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. По версии следствия, 16 февраля Игорь Бей получил взятку в полмиллиона рублей от одного из подрядчиков — ООО «Стрит Профф». Ранее компания выиграла три тендера на поставку и установку дорожных ограждений в девяти районах города. По предварительным данным, забрав деньги, Бей передал их, за вычетом своей доли, Андрею Белоусу. Теперь Белоуса подозревают в получении взятки в крупном размере, а Бея — в посредничестве.

Согласно материалам уголовного дела, инициатива попросить взятку у компании принадлежала Бею.

Андрей Белоус уволился из Центра комплексного благоустройства неделю назад, 24 октября. А Игоря Бея уволили по настоянию губернатора Александра Беглова в августе.

Обыски у чиновников провели 30 октября, в этот же день Андрей Белоус был задержан.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о сущности этого уголовного дела.

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Андрей Белоус Взятка Домашний арест Игорь Бей
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Комментарии
2
Гость
21 минута
кто бы мог подумать, не может быть , что бы чиновник брал взятку - не верю .
ixform
1 час
столько новостей как все расхищают государственную собственность неужели ГоХран всё нормально и в порядке и там честные люди я думаю что там просто потоки денег толще поэтому про них новостей нет
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