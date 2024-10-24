Закрыть сезон пока не получается. Грибники показывают чудеса из леса

Источник: Анна / Грибы и Грибники СПб







Это удивительно: уже конец октября, а грибники всё ещё ходят в лес. Некоторые уже думали, что закрыли сезон, но не тут-то было. В итоге закрывать приходится по несколько раз.

Многим лес напоследок дарит необычно крупные грибы.

А кто-то все ещё собирает полные корзины. Правда, это уже типичные для осени (и знакомые далеко не всем грибникам) трубчатые лисички, гигрофоры, рядовки фиолетовые, дымчатые говорушки.

И всё ещё можно найти маслята, моховики, лисички и даже подосиновики и белые.