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Общество Закрыть сезон пока не получается. Грибники показывают чудеса из леса

Закрыть сезон пока не получается. Грибники показывают чудеса из леса

8 562
4 комментария

Это удивительно: уже конец октября, а грибники всё ещё ходят в лес. Некоторые уже думали, что закрыли сезон, но не тут-то было. В итоге закрывать приходится по несколько раз.

Многим лес напоследок дарит необычно крупные грибы.

А кто-то все ещё собирает полные корзины. Правда, это уже типичные для осени (и знакомые далеко не всем грибникам) трубчатые лисички, гигрофоры, рядовки фиолетовые, дымчатые говорушки.

И всё ещё можно найти маслята, моховики, лисички и даже подосиновики и белые.


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Комментарии
4
Kirill77
1 час
жаль немного, что окончание грибного сезона близко. Пару-тройку раз съездить и всё, ждать следующего лета. Я обычно лисички и в ноябре собираю. Но что делать, зима уж не за горами. А в этом сезоне есть что вспомнить!
triton1977
1 час
Классный грибо-обзор, тем более для третьей декады "северо-западного октября", когда обычно "грибообразные" не соишком встречаются)) Прикольное видео от Натальи, с единственным замечанием - профессиональные грибники свой главный "источник радрости" не полностью извлекают из почвы, а срезают так, что бы нетронутой оставалась т.н. грибница.
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