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Город Купить себе надежды. «Метрострой» продает свое главное оборудование

Купить себе надежды. «Метрострой» продает свое главное оборудование

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2 комментария

Петербургский «Метрострой» выставил на торги тоннелепроходческий комплекс S-782 диаметром 10,6 метра. Его еще называют «Надежда», и сейчас он прокладывает зеленую линию.

Уведомление о торгах опубликовано 31 октября. Проходческий щит с грунтопригрузом, изготовленный в 2013 году немецким производителем Herrenknecht AG, продают по стартовой цене 1,376 млрд рублей. Отдельно указано, что сейчас оборудование находится в аренде у «Метростроя Северной столицы» (МССС). Шаг аукциона — 68,8 млн, задаток — 275,1 млн рублей.  

«Фонтанка» подробно рассказывала как об истории самой «Надежды», так и о коллизии с ее многократной переоценкой, в ходе которой стоимость щита колебалась от тысячи рублей до более чем миллиарда.

«Надежда» — единственный в Петербурге щит для проходки двухпутных тоннелей, он работал на строительстве Фрунзенского радиуса и «футбольных» станций метро («Зенит» и «Беговая»). Пришедший на смену «Метрострою» и ставший его основным кредитором МССС привез комплекс из Москвы, где он на тот момент был задействован, санировал и взял в аренду — не в последнюю очередь, чтобы перевести обанкротившемуся предприятию средства на закрытие зарплатных долгов перед рабочими. Прямо сейчас «Надежда» прокладывает продолжение зеленой линии от «Беговой» в сторону «Каменки». Вероятно, через торги МССС выкупит его в собственность.

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Комментарии
2
Klaustrofobik
24 минуты
Где метро Сбеглов?
264510841
11 минут
Как-то оценили уж это чудо техники по метроевски. Интересно дурак найдется на это добро?
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