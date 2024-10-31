Купить себе надежды. «Метрострой» продает свое главное оборудование

Уведомление о торгах опубликовано 31 октября. Проходческий щит с грунтопригрузом, изготовленный в 2013 году немецким производителем Herrenknecht AG, продают по стартовой цене 1,376 млрд рублей. Отдельно указано, что сейчас оборудование находится в аренде у «Метростроя Северной столицы» (МССС). Шаг аукциона — 68,8 млн, задаток — 275,1 млн рублей.

«Надежда» — единственный в Петербурге щит для проходки двухпутных тоннелей, он работал на строительстве Фрунзенского радиуса и «футбольных» станций метро («Зенит» и «Беговая»). Пришедший на смену «Метрострою» и ставший его основным кредитором МССС привез комплекс из Москвы, где он на тот момент был задействован, санировал и взял в аренду — не в последнюю очередь, чтобы перевести обанкротившемуся предприятию средства на закрытие зарплатных долгов перед рабочими. Прямо сейчас «Надежда» прокладывает продолжение зеленой линии от «Беговой» в сторону «Каменки». Вероятно, через торги МССС выкупит его в собственность.