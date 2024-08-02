Петербургский «Метрострой» переоценил свой щит «Надежда». В рублях он вообще не потерял в цене с момента сборки

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» опубликовал новую оценку проходческого комплекса ТПМК S-782 производства Herrenknecht. Он продолжает расти в цене.



Оценка опубликована 2 августа. Согласно ей, стоимость щита составляет 1,146 млрд рублей. Напомним, еще недавно его оценили в 969 млн рублей, а до этого (правда, по условной цене) — в 1 тысячу .



Как и в прошлый раз, оценщик ООО «Бенефит» выбрал затратный метод оценки. В результате получается, что в рублях стоимость щита, который известен под названием «Надежда», составляет столько же, сколько 10 лет назад, — 1,1 млрд , хотя в итоге при постановке на учет со всеми сопутствующими расходами его тогда оценили в 1,3 млрд .

