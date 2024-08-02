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    Петербургский «Метрострой» переоценил свой щит «Надежда». В рублях он вообще не потерял в цене с момента сборки

    2021
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    Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» опубликовал новую оценку проходческого комплекса ТПМК S-782 производства Herrenknecht. Он продолжает расти в цене.

    Оценка опубликована 2 августа. Согласно ей, стоимость щита составляет 1,146 млрд рублей. Напомним, еще недавно его оценили в 969 млн рублей, а до этого (правда, по условной цене) — в 1 тысячу.

    Как и в прошлый раз, оценщик ООО «Бенефит» выбрал затратный метод оценки. В результате получается, что в рублях стоимость щита, который известен под названием «Надежда», составляет столько же, сколько 10 лет назад, — 1,1 млрд, хотя в итоге при постановке на учет со всеми сопутствующими расходами его тогда оценили в 1,3 млрд.

    «Необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае реальной сделки, может отличаться от оценочной стоимости, определенной нами, вследствие таких факторов, как мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки (например, финансовые) и иные факторы, непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки, — говорится в отчете. — В случае сделки, предполагающей оплату в неденежной форме или продажу в кредит, происходит увеличение продажной цены».

    Ранее кредиторы «Метростроя» одобрили продажу его самого крупного технологического актива — щита «Надежда» для прокладки двухпутных тоннелей диаметром 10,6 метра. Он работал на проходке зеленой и фиолетовой линий метро, затем в Москве, а сейчас готовится планово строить продолжение Невско-Василеостровской линии до «Каменки». Подробнее об этом главном технологическом активе «Метростроя» читайте здесь.

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