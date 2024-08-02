Петербургский «Метрострой» переоценил свой щит «Надежда». В рублях он вообще не потерял в цене с момента сборки

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» опубликовал новую оценку проходческого комплекса
Оценка опубликована 2 августа. Согласно ей, стоимость щита составляет
Как и в прошлый раз, оценщик ООО «Бенефит» выбрал затратный метод оценки. В результате получается, что в рублях стоимость щита, который известен под названием «Надежда», составляет столько же, сколько
«Необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае реальной сделки, может отличаться от оценочной стоимости, определенной нами, вследствие таких факторов, как мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки (например, финансовые) и иные факторы, непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки, — говорится в отчете. — В случае сделки, предполагающей оплату в неденежной форме или продажу в кредит, происходит увеличение продажной цены».
Ранее кредиторы «Метростроя» одобрили продажу его самого крупного технологического актива — щита «Надежда» для прокладки двухпутных тоннелей диаметром