Патриарх Кирилл заявил, что обилие развлечений на ТВ в условиях СВО «обнажает духовные язвы»

Большое количество развлекательных мероприятий увеселительных шоу на российских телеканалах в условиях проведения специальной военной операции могут угрожать «цивилизационной идентичности» россиян. Об этом заявил 31 октября на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл.

По его словам, развлечения на ТВ «сильно контрастируют» своей «легкомысленной беззаботностью» с происходящим в зоне СВО. И эта проблема «обнажает некие духовные язвы».

«Нам необходимо задуматься о причинах такого явления и спросить: не угрожают ли эти язвы нашей цивилизационной идентичности?», вопросил патриарх. «Не свидетельствуют ли они о некоем сбое в нашем культурном коде?».

При этом он отметил, что «спустя без малого три года активных военных действий среди сограждан появляется некая усталость от сводок с фронтов».

«Некоторые предпочитают и вовсе не замечать всего, что происходит», добавил глава РПЦ. «Можно ли себе представить нечто подобное во время Великой Отечественной войны? Да и в любой ситуации, когда стране угрожала опасность?», задался он вопросом.

Также во время своего выступления он раскритиковал Наталью Поклонскую за увлечение язычеством.