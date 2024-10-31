«Вызов подлинным ценностям Русского мира». Патриарх Кирилл — о русификации Хэллоуина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свое несогласие с попытками адаптировать популярный в западных странах праздник Хэллоуин под российские традиции. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «Интерфакс».



На заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл заявил, что некоторые государственные школы в регионах России начали праздновать популярный на Западе канун Дня всех святых, переименовав его в Велесову ночь. По словам предстоятеля Русской православной церкви, таким образом учебные заведения пытаются представить Хэллоуин как часть славянской культуры.



«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — подчеркнул патриарх Кирилл.



Напомним, Хэллоуин отмечается в странах Запада в ночь с 31 октября на 1 ноября.



Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что Хэллоуин в России необходимо импортозаместить, потому что в нынешнем виде праздник транслирует иностранные смыслы. Лучшим решением в данной ситуации Чернышов видит «ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но с изменением духа».