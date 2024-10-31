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Общество «Вызов подлинным ценностям Русского мира». Патриарх Кирилл — о русификации Хэллоуина

«Вызов подлинным ценностям Русского мира». Патриарх Кирилл — о русификации Хэллоуина

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30 комментариев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свое несогласие с попытками адаптировать популярный в западных странах праздник Хэллоуин под российские традиции. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «Интерфакс».

На заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл заявил, что некоторые государственные школы в регионах России начали праздновать популярный на Западе канун Дня всех святых, переименовав его в Велесову ночь. По словам предстоятеля Русской православной церкви, таким образом учебные заведения пытаются представить Хэллоуин как часть славянской культуры.

«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Напомним, Хэллоуин отмечается в странах Запада в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что Хэллоуин в России необходимо импортозаместить, потому что в нынешнем виде праздник транслирует иностранные смыслы. Лучшим решением в данной ситуации Чернышов видит «ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но с изменением духа».

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Велесова ночь Хеллоуин Патриарх Кирилл
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Комментарии
32
never mind
1 час
Опять запретами что-то решить пробуют? Не прокатит. Мне этот Хэллоуин до лампочки, но я уважаю мнение тех, кто признает его как праздник.
AndrewBarsik
57 минут
Товарищ Гундяев, по-видимому, плохо знает историю. Основатель Руси Рюрик вообще про христианство знал мало (если вообще знал); первый русский царь Иван Грозный лиц духовного сана не жаловал и не баловал и держал в строгости; первый российский император Пётр построил и перевоспитал попов очень быстро, а основатель советского государства (правопреемником которого является РФ) Ульянов (Ленин) вообще с ними обошёлся негуманно. Так что роль религии в формировании российской государственности невелика, а вот роль государства в делах православных первостепенна.
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