В Госдуме предложили провести «ребрендинг» Хэллоуина из-за того, что праздник транслирует «иностранные смыслы»

Хэллоуин в России необходимо импортозаместить, потому что в нынешнем виде праздник транслирует иностранные смыслы. Такое мнение высказал 19 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Лучшим решением в данной ситуации Чернышов видит «ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа».

«Вместо него нам нужна условная „Ночь таинственных историй“», — заявил он изданию РИА Новости. По его мнению, эта «Ночь» вместо «иностранных смыслов», которые якобы транслирует Хэллоуин и которые впитывает молодежь России, будет популяризировать российские символы. Последние, по его словам, в достаточном количестве присутствуют в произведениях русских классиков — в романах «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и «Мастер и Маргарита» Булгакова, которые «пугают, но заставляют думать».

Чернышов привел в пример «Макдоналдс», который «в нашей стране исчез, но был крайне успешно импортозамещен».

Ранее власти Якутии уже запретили проводить Хэллоуин в школах.