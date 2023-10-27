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    Власти Якутии запретили проводить Хэллоуин в школах. А вы отмечаете?

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    Празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях Якутии запрещено, сообщает 27 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки. Соответствующие директивы разосланы всем образовательным учреждениям республики.

    «Необходимо принять меры по недопущению празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях», — говорится в приказе министерства.

    В Минобрнауки пояснили, что мероприятия для молодого поколения должны быть направлены на «сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, а также сохранение исторического наследия народов, проживающих в стране».

    Хэллоуиин восходит к традициям древних кельтов, отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых. В последние десятилетия его активно празднуют по всему миру.

    А вы, уважаемые читатели, отмечаете Хэллоуин?

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    ХеллоуинШколыМинобразования
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