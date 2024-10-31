Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции, состоявшегося 20 октября. Об этом 31 октября сообщает TV8.

На плебисцит был вынесен один-единственный вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?» — и по данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 50,35 % (749 719 человек). КС утвердил эти результаты, несмотря на то, что оппозиция не признала итоги и потребовала пересчитать голоса.

Против евроинтеграции Молдавии выступили 49,65 % жителей страны (739 155).

Ранее действующий президент Молдавии и участница новой президентской гонки Майя Санду пообещала внести в конституцию страны поправки о евроинтеграции. Санду в первом туре президентских выборов набрала 42,4 % голосов, а ее главный соперник — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло — 26,01 %. На 3 ноября назначен второй тур. Санду призвала граждан активно участвовать в следующем туре, чтобы «защитить свой голос, отданный в рамках референдума», а прочих кандидатов, придерживающихся проевропейских взглядов, — Октавиана Цыку, Анрея Нэстасе, Тудора Ульяновского и Иона Кику — поддержать ее.