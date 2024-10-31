Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-з.

 752мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Промышленный Петербург
Задержаны экс-чиновники
«Сухой закон» на Вологодчине
Водитель автобуса без сознания
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Политика Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции

Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции

1 186
4 комментария

Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции, состоявшегося 20 октября. Об этом 31 октября сообщает TV8.

На плебисцит был вынесен один-единственный вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?» — и по данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 50,35 % (749 719 человек). КС утвердил эти результаты, несмотря на то, что оппозиция не признала итоги и потребовала пересчитать голоса.

Против евроинтеграции Молдавии выступили 49,65 % жителей страны (739 155).

Ранее действующий президент Молдавии и участница новой президентской гонки Майя Санду пообещала внести в конституцию страны поправки о евроинтеграции. Санду в первом туре президентских выборов набрала 42,4 % голосов, а ее главный соперник — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло — 26,01 %. На 3 ноября назначен второй тур. Санду призвала граждан активно участвовать в следующем туре, чтобы «защитить свой голос, отданный в рамках референдума», а прочих кандидатов, придерживающихся проевропейских взглядов, — Октавиана Цыку, Анрея Нэстасе, Тудора Ульяновского и Иона Кику — поддержать ее.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Евроинтеграция Молдавия Конституция Референдум Майя Санду
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
4688643952
1 час
молдаване как во Франции теперь жить будут
Зелень и уголь
1 час
Кошмар! и подтасовали и заставили! ужас!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
Новости компаний
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15