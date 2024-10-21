Президент Молдавии пообещала внести в Конституцию страны поправки о евроинтеграции

Результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕС позволяют внести в Конституцию страны положение о европейской интеграции. Об этом 21 октября заявила действующий президент и участница новой президентской гонки Майя Санду.
«Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, — сказала она о прошедшем накануне плебисците и добавила: — Международное сообщество уважает волеизъявление народа» (цитата по «Интерфакс»).
После обработки 99,5% протоколов для голосования на референдуме, на который был вынесен лишь один вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Молдавии в Европейский союз?» — 50,46% избирателей проголосовали «за» вступление в ЕС, а 49,54% — «против».
Сама Санду в первом туре президентских выборов набрала 42,4% голосов, а ее главный соперник — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло — 26,01%. На 3 ноября назначен второй тур.
Санду призвала граждан активно участвовать в следующем туре, чтобы «защитить свой голос, отданный в рамках референдума», а прочих кандидатов, придерживающихся проевропейских взглядов, — Октавиана Цыку, Анрея Нэстасе, Тудора Ульяновского и Иона Кику — поддержать ее.
В Кремле между тем заявили о «механических, труднообъяснимых темпах прироста голосов в пользу Санду и тех участников референдума, которые высказываются за евроинтеграцию».
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