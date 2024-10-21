Президент Молдавии пообещала внести в Конституцию страны поправки о евроинтеграции

Результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕС позволяют внести в Конституцию страны положение о европейской интеграции. Об этом 21 октября заявила действующий президент и участница новой президентской гонки Майя Санду.

«Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, — сказала она о прошедшем накануне плебисците и добавила: — Международное сообщество уважает волеизъявление народа» ( цитата по «Интерфакс»).

После обработки 99,5% протоколов для голосования на референдуме, на который был вынесен лишь один вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Молдавии в Европейский союз?» — 50,46% избирателей проголосовали «за» вступление в ЕС, а 49,54% — «против».