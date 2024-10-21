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Политика В Молдавии объявлен второй тур президентских выборов. Рассказываем, кто в него прошел

В Молдавии объявлен второй тур президентских выборов. Рассказываем, кто в него прошел

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9 комментариев

В Молдавии объявлен второй тур выборов, который состоится 3 ноября. Ни один из кандидатов в первом туре не набрал более 50% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны по итогам подсчета голосов, передает 21 октября РИА Новости. Итоги на брифинге объявила председатель ЦИК Анжелика Караман.

На данный момент действующий президент Майя Санду занимает первое место с 42,07% голосов, за ней следует кандидат от Партии социалистов — экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло с 26,27%. На третьем месте с 13,72% — Ренато Усатый, на четвертом с 5,44% — Ирина Влах и на пятом месте с 4,50% — Виктория Шторм. Таким образом, борьбу за президентское кресло продолжат Санду и Стояногло.

Также ЦИК завершает обработку протоколов конституционного референдума о вступлении в ЕС: число сторонников включения европейского вектора в политике страны превысило число противников. 50,07% проголосовали за поправки в основной закон страны, а 49,93% — против. За евроинтеграцию среди кандидатов выступает Санду, а против — Стояногло.

На референдум был вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Молдавии в Европейский союз?».

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Александр Стояногло Майя Санду Выборы президента Молдавия Евроинтеграция Референдум
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Комментарии
9
Torres
1 час
интересно, часть Молдовы, называемой "приднестровье" участвует в выборах? какие там результаты?
aprahka
1 час
Стояногло прекрасная фамилия ).
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