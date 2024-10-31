Вице-губернатор Чечина выступила против того, чтобы лишить муниципалов полномочий по благоустройству

Вице-губернатора Наталью Чечину в ходе прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург» спросили о муниципальной реформе в Петербурге: объединение муниципалитетов и изменение их полномочий обсуждают уже не первый год.

Чечина заметила, что сейчас в Государственной думе обсуждают законопроект о местном самоуправлении. По словам вице-губернатора, Петербурга эти поправки не коснутся — разве что там пропишут какие-нибудь отдельные условия для городов федерального значения. «На сегодняшний день обсуждение реформы самоуправления преждевременно», — заметила она.

Также Чечина высказалась о предложении жилищного блока Смольного забрать у муниципалов полномочия по уборке, озеленению и благоустройству. «Местная власть —самая близкая к людям. Специалисты муниципалитетов и депутаты чаще всего посещают дворы, решают вопросы, способствуют созданию уюта во дворах. <…> Поэтому я как вице-губернатор, который общается с представителями местного самоуправления, такой законопроект не поддерживаю. От этого может зависеть качество жизни горожан. Считаю преждевременным передачу полномочий администрациям [районов] — у них достаточно полномочий, которые должны качественно решаться».

Отметим, что в сентябре муниципалитеты попросили высказаться о законопроекте, который разработал жилищный комитет. Он предполагает лишение муниципальных образований полномочий по озеленению, содержанию искусственных неровностей, благоустройству, уборке и даже контролю за этой сферой. Полномочия предлагается передать чиновникам на районном уровне. Переход на новую систему предлагают с 1 июня 2025 года.