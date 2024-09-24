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Власть Город В Смольном хотят лишить муниципалов полномочий по благоустройству. В ЗакСе считают, что документ не пройдёт и одного чтения

В Смольном хотят лишить муниципалов полномочий по благоустройству. В ЗакСе считают, что документ не пройдёт и одного чтения

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17 комментариев

Законопроект, который разработал жилищный комитет, предполагает лишение муниципальных образований полномочий по озеленению, содержанию искусственных неровностей, благоустройству, уборке и даже контролю за этой сферой. Такой документ получили 24 сентября в муниципалитетах Петербурга от совета муниципальных образований с просьбой высказаться о нововведениях.

В законопроекте говорится, что по состоянию на 20.09.2024, в Санкт-Петербурге насчитывается 74,0 млн кв. м территорий, подлежащих содержанию за счет бюджетов внутригородских муниципальных образований. А 18,4 млн кв. м территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения требуют систематического наблюдения за их состоянием. Авторы уточняют, что муниципальные образования города отвечают сейчас за ремонт и содержание 4139 детских и спортивных площадок, из которых требует текущего ремонта (замены элементов) 1338 (32%), а капитального ремонта (полной замены, в том числе покрытия) — 957 (23%).

«Действующая в Санкт-Петербурге система благоустройства, озеленения и уборки внутриквартальных территорий и финансирования соответствующих мероприятий не способствует созданию единых и равных условий в этой сфере для всех внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим полномочия предлагается передать чиновникам на районном уровне. Переход на новую систему предлагают уже с 1 июня 2025 года — администрациям районов для новых полномочий потребуется не менее 8 млрд рублей, посчитали авторы проекта.

Как рассказал «Фонтанке» депутат Заксобрания и глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов, к этому документу депутаты не имели никакого отношения.

«Законопроект нарушает стройную и устоявшуюся систему благоустройства территории, которая производится при взаимодействии с разными органами власти. На моей памяти было много законопроектов, которые не доходили даже до рассмотрения в первом чтении», — добавил он.

Бывший глава муниципального образования № 72 Павел Швец в соцсетях написал, что в случае принятия документа у муниципалов останется совсем немного полномочий, основным из которых будет организация праздников.

До 25 сентября муниципальные образования города будут писать отзывы на законопроект.

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Комментарии
17
BobCat2
55 минут
Вопрос необходимости муниципалитетов в городах федерального значения - очень спорный. Когда это большой район где-то за Уралом размером с европейское государство - тут понятно. А когда это район города, где основные функции у администрации, всяких ГУПов, то смысла мало. Тем более, что все они сейчас из одной партии, которой и так в избытке везде
KVetka
1 час
А что им тогда останется? Только неугодных кандидатов на выборы не пропускать?
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