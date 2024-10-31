OpenAI запустила поисковую систему ChatGPT Search

В ChatGPT появился поиск — об этом сообщает компания-разработчик OpenAI.

Попробовать поиск уже сегодня смогут пользователи ChatGPT Plus и Team, а со временем доступ к нему появится у всех пользователей, в том числе бесплатной версии. Поиск доступен на всех платформах ChatGPT: iOS, Android и десктопных версиях для macOS и Windows. ChatGPT Search будет работать на базе модели GPT-4o.

Поисковик позволяет формулировать запросы в более естественной, разговорной форме. В результатах поиска указываются источники информации со ссылками на них. Поисковая система также позволит не только генерировать ответы на запросы пользователя, но и искать первоисточники информации.

При работе над обновлением OpenAI получили отзывы от крупных СМИ и медиа: Associated Press, Financial Times, Reuters, Le Monde, Vox Media.

ChatGPT и раньше умел выходить в интернет, но по своему усмотрению или в ответ на запрос. Теперь же в окне для запроса будет специальная иконка и при ее нажатии бот автоматически выполнит поиск в онлайне. Ответы по ряду тем будут сопровождаться «виджетами».

ChatGPT также можно установить поисковиком по умолчанию в Google Chrome — поставив расширение.