В Петербурге планируют запретить парковку на некоторых участках во дворах

В Петербурге планируют ввести запрет на парковку в некоторых местах во дворах — рассказал во время пресс-конференции ТАСС председатель жилищного комитета Денис Удод.

«На внутриквартальных территориях планируется запретить парковку в некоторых местах, поскольку там автомобили мешают проезду специальных служб, коммунальных служб, в частности к местам накопления твердых коммунальных отходов. Есть также острые места, где машины в принципе мешают проезду автотранспорта. Это в пилотном режиме, только запускается, тестируется. Планируется наносить разметку, ограничивающую парковку во дворах», — объяснил Удод.

Во всех районах города внедрены маршрутные технологические карты, которые регламентируют работу по уборке дворов. Они определяют маршрут движения техники и порядок действий дворников. Однако рабочим иногда приходится отклоняться от предписанных маршрутов, если проезду и уборке мешают припаркованные автомобили.

«Люди оставляют автомобили на ночь, на несколько дней [и дольше], что усложняет процесс уборки. Иногда технике приходится делать большой крюк, чтобы объехать, на это уходит время», — отметил Удод.

Его поддержал и вице-губернатор Евгений Разумишкин. Он сказал, что нередко причиной неубранного мусора или других проблем становятся припаркованные вокруг локации автомобили.

«Мы смотрим фотографии, когда начинаем разбираться с помощью Центра комплексного городского хозяйства: почему мусор не вывезен, почему что-то еще — прокручиваем обратно. Видим, что там стояли машины. Подъехала в определенный момент техника, не смогла убраться и поехала дальше по логистике», — рассказал Разумишкин.

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