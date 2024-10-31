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Образ жизни тест Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

Всего 11 вопросов выведут на чистую воду любого книгочея

1 266
3 комментария

Сейчас узнаем, сможете ли вы отличить человеческий «почерк» от робота

Пока космические корабли бороздили просторы Большого театра, нейросети научились писать дипломные работы, книги и стихи. Не просто какие-нибудь там «Я поэт, зовусь Незнайка! / От меня вам балалайка!», а вполне себе складные и как будто осмысленные. В связи с этим у нас появился тост тест. В нем всего 11 двустиший, но понять, какое из них принадлежит перу классика, а какое — щупальцам искусственного интеллекта, сможет только большой любитель литературы. Думаете, это вы?

ТЕСТПройден 435 раз
1 / 11

«О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух»

  • Александр Пушкин

  • Нейросеть

2 / 11

«И в ней порой раздается звон,
Как будто колокол в тиши садовой»

  • Сергей Есенин

  • Нейросеть

3 / 11

«Сквозь пелену вечерних туч,
Твой взгляд, как звездный небосвод»

  • Александр Блок

  • Нейросеть

4 / 11

«Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем»

  • Анна Ахматова

  • Нейросеть

5 / 11

«Вспомни — за этим окном впервые
руки твои, исступленный, гладил»

  • Владимир Маяковский

  • Нейросеть

6 / 11

«Любовь — тепло, что греет в час разлома,
И свет, что озаряет в тишине»

  • Марина Цветаева

  • Нейросеть

7 / 11

«Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом»

  • Михаил Лермонтов

  • Нейросеть

8 / 11

«Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада»

  • Эдуард Асадов

  • Нейросеть

9 / 11

«Всё мирозданье — только в нас:
И в профиль, и анфас»

  • Борис Рыжий

  • Нейросеть

10 / 11

«Куда уносят сердца волны,
Я в нежный миг любви открыл»

  • Валерий Брюсов

  • Нейросеть

11 / 11

«Я всегда твердил, что судьба — игра.
Что зачем нам рыба, раз есть искра»

  • Иосиф Бродский

  • Нейросеть

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Тест Литература Нейросеть Что может нейросеть Искусственный интеллект Поэты Стихотворения Произведения Классика
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Комментарии
3
mwr
16 минут
что это за асадов, который хуже нейросети пишет?
280206998
30 минут
Бред.
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