Производство по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю* приостановлено на неопределенное время

Лефортовский суд Москвы приостановил производство по иску «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатериной Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю. Об этом 31 октября сообщает ТАСС.

По информации издания, производство по гражданскому иску о защите чети и достоинства приостановлено на неопределенное время и связано с тем, что суд назначил экспертизу. Это подтвердил и адвокат дизайнера Калой Ахильгов.

Ранее Мизулина сообщила, что не станет заключать мировое соглашение с Лебедевым и Дудем. По ее словам, нанятые ею лингвисты и психологи нашли в высказываниях Лебедева «негативный окрас» как в отношении организации, так и самой Мизулиной.

3 сентября «Лига безопасного интернета» и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Поводом для разбирательства стало интервью Артемия Лебедева, в котором тот заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России».

Вскоре после выхода интервью Екатерина Мизулина заявила о намерении отсудить 10 миллионов рублей у Лебедева и Дудя* из-за «распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию „Лиги безопасного интернета“ и ее лично». Тогда Лебедев попытался перед Мизулиной извиниться, а она в ответ пообещала включить извинения в предмет искового заявления.

Историю о том, как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной, подробно разбирала «Фонтанка».

* — признан в РФ иноагентом