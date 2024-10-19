«Оскорбления не являются критикой»: Мизулина не пойдет на мировую с Лебедевым и Дудем*

Екатерина Мизулина не станет заключать мировое соглашение с Артемием Лебедевым и Юрием Дудем по иску об оскорблении чести и достоинства. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» 19 октября заявила изданию «Коммерсантъ».
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты», — объяснила она свою позицию и добавила: «Оскорбления не являются критикой».
По ее мнению, суд, который в настоящее время изучает представленные материалы, «примет самое справедливое решение».
По заявлению пресс-службы возглавляемой Мизулиной «Лиги», нанятые ею лингвисты и психологи нашли в высказываниях Лебедева «негативный окрас» как в отношении организации, так и самой Мизулиной.
Накануне судебные приставы не пустили СМИ и слушателей на заседание по иску Мизулиной к Лебедеву, заявив, что оно якобы уже состоялось и было перенесено.
3 сентября «Лига безопасного интернета» и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Поводом для разбирательства стало интервью Артемия Лебедева, в котором тот заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России».
Вскоре после выхода интервью Екатерина Мизулина заявила о намерении отсудить 10 миллионов рублей у Лебедева и Дудя* из-за «распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию „Лиги безопасного интернета“ и ее лично». Тогда Лебедев попытался перед Мизулиной извиниться, а она в ответ пообещала включить извинения в предмет искового заявления.
Историю о том, как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной, подробно разбирала «Фонтанка».
* — признан иностранным агентом
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