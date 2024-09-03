Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали в суд на Дудя* и Лебедева

Лига безопасного интернета и возглавляющая эту организацию Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщает 3 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лиги.



1 августа на youtube-канале «вДудь» вышло трехчасовое видео с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Лебедев рассказал, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России». Вскоре после выхода интервью глава Лиги безопасного интернета заявила о намерении отсудить 10 миллионов рублей у Лебедева и Дудя из-за «распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично».