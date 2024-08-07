«Я не борюсь с женщинами»: Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после интервью Дудю*

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем последнем выпуске новостей извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за слова, сказанные о ней в интервью иноагенту Юрию Дудю*. Видео Лебедев разместил ночью 7 августа во «ВКонтакте».



«Безусловно, мой язык всю жизнь сопровождал меня, будучи без костей и хорошо подвешенным, а также в сочетании с моим словарным запасом у меня есть все данные для того, чтобы получить парочку пожизненных», — начал Лебедев.



Таким образом блогер отреагировал на новость о том, что Мизулина собирается подавать на него в суд. Однако Артемий Лебедев попытался объяснить свои слова, сказанные во время интервью.

