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    «Я не борюсь с женщинами»: Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после интервью Дудю*

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    Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем последнем выпуске новостей извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за слова, сказанные о ней в интервью иноагенту Юрию Дудю*. Видео Лебедев разместил ночью 7 августа во «ВКонтакте».

    «Безусловно, мой язык всю жизнь сопровождал меня, будучи без костей и хорошо подвешенным, а также в сочетании с моим словарным запасом у меня есть все данные для того, чтобы получить парочку пожизненных», — начал Лебедев.

    Таким образом блогер отреагировал на новость о том, что Мизулина собирается подавать на него в суд. Однако Артемий Лебедев попытался объяснить свои слова, сказанные во время интервью.

    «Разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать», — сказал Лебедев.

    Помимо этого, дизайнер пояснил, что никогда «настолько напрямую» не оскорбляет людей. «А тем более не борюсь с женщинами», — уточнил Артемий Лебедев.

    При этом блогер вновь отметил, что у него есть «набор претензий» к общественной деятельности Екатерины Мизулиной. «Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью <...>. Никак не хотел лично вас оскорблять», — сказал Лебедев.

    Екатерина Мизулина отреагировала на разговор Лебедева и Дудя в день выхода интервью, 1 августа. В своем Тelegram-канале она написала, что «наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента Ю. Дудя». 10 миллионов рублей, которые Мизулина хочет взыскать с Лебедева, она планирует направить на помощь семьям участников СВО. В беседе с Юрием Дудем дизайнер сказал, что «очень плохо» относится к Мизулиной. Артемий Лебедев также заявил, что деятельность Екатерины Мизулиной «вредна для России, она не помогает, она отпугивает людей от России». «Я считаю, что государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм», — заключил блогер.

    *Признан иноагентом на территории РФ.

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    Комментарии 18

    alexspb07 Авг 2024 в 14:52
    позорник
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