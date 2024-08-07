«Я не борюсь с женщинами»: Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после интервью Дудю*

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем последнем выпуске новостей извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за слова, сказанные о ней в интервью иноагенту Юрию Дудю*. Видео Лебедев разместил ночью
«Безусловно, мой язык всю жизнь сопровождал меня, будучи без костей и хорошо подвешенным, а также в сочетании с моим словарным запасом у меня есть все данные для того, чтобы получить парочку пожизненных», — начал Лебедев.
Таким образом блогер отреагировал на новость о том, что Мизулина собирается подавать на него в суд. Однако Артемий Лебедев попытался объяснить свои слова, сказанные во время интервью.
«Разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать», — сказал Лебедев.
Помимо этого, дизайнер пояснил, что никогда «настолько напрямую» не оскорбляет людей. «А тем более не борюсь с женщинами», — уточнил Артемий Лебедев.
При этом блогер вновь отметил, что у него есть «набор претензий» к общественной деятельности Екатерины Мизулиной. «Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью <...>. Никак не хотел лично вас оскорблять», — сказал Лебедев.
Екатерина Мизулина отреагировала на разговор Лебедева и Дудя в день выхода интервью,
*Признан иноагентом на территории РФ.