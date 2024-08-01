Мизулина собирается подавать в суд на Артемия Лебедева. Все из-за интервью у Дудя*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собралась отсудить 10 миллионов рублей у дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя из-за их нового интервью. Взысканные средства общественница планирует направить на помощь семьям участников спецоперации, говорится в ее посте в Telegram от 1 августа.

«Наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева , а также иностранного агента Ю. Дудя », — написала Екатерина Мизулина, уточнив, что в интервью «распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета» и ее лично.