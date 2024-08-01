Мизулина собирается подавать в суд на Артемия Лебедева. Все из-за интервью у Дудя*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собралась отсудить 10 миллионов рублей у дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя из-за их нового интервью. Взысканные средства общественница планирует направить на помощь семьям участников спецоперации, говорится в ее посте в Telegram от 1 августа.
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Она также уточнила, что «в годы Великой Отечественной интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине».
1 августа на youtube-канале «вДудь» вышло трехчасовое видео с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Лебедев рассказал, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России».
*Признан в России иностранным агентом.