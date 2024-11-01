Студенты из многодетных семей могут бесплатно ездить на общественном транспорте в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, которое дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей, — сообщили в пресс-службе Смольного 31 октября. Льгота распространяется на всех несовершеннолетних и тех, кто учится очно после окончания школы до 23 лет.

Постановление вносит изменение в Социальный кодекс Петербурга. Бесплатными для детей из многодетных семей до 23 лет становятся автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить бесплатный проездной (если его не оформили до этого). Он будет действовать один год с возможностью продления. Оформить карточку можно в офисах и киосках организатора перевозок по адресам: пл. Ленина, д. 8/8; ул. Рубинштейна д. 32; ул. Хасанская, напротив дома № 14; Зеленогорск, ул. Вокзальная (диспетчерская автобусной станции); Ломоносов, ул. Привокзальная, д. 1; Красное Село, ул. Первого Мая, д. 1. Горячая линия «Организатора перевозок»: 576-55-55.

Раньше бесплатный проезд в общественном транспорте был предусмотрен только для учащихся из многодетных семей до 18 лет включительно.

На сегодня детям многодетных в Петербурге выдано 65 тысяч бесплатных проездных.

Бесплатный проезд предусмотрен также для детей участников специальной военной операции.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о расширении «квартирных» льгот для многодетных семей.