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Город Общество В Петербурге расширяют «квартирные» льготы для многодетных

В Петербурге расширяют «квартирные» льготы для многодетных

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1 комментарий

В Петербурге многодетные семьи смогут претендовать на льготное жилье, даже если один из детей старше 18 лет, но проходит очное обучение. Соответствующий законопроект 19 сентября Заксобрание приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

По действующему законодательству жилищные льготы многодетной семье положены в том случае, если все дети несовершеннолетние. После того, как парламент окончательно примет инициативу и она вступит в силу, на социальное жилье смогут претендовать и семьи, где есть совершеннолетний ребенок до 23 лет, если он проходит очное обучение.

Речь идет о предоставлении государственного жилищного фонда города или оказания городом содействия в улучшении жилищных условий. Льготы распространяются только на те семьи, где обеспеченность жильем на каждого члена семьи составляет менее 10 квадратных метров.

Как указано в пояснительной записке, в случае принятия проекта льготами смогут воспользоваться 212 семей, а на исполнение законопроекта потребуется 1,9 млрд рублей.

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Комментарии
1
Caroline
16 минут
Удивительные у нас законотворцы. Плачутся на кадровый дефицит, но поощряют не за трудовые успехи, а за такую бессмысленную и даже вредную в перенаселённом мегаполисе вещь, как размножение. В итоге, что у нас видят ширнармассы? Зачем тратить силы на работу, если можно просто рожать детей и получать кучу плюшек и социальное одобрение.
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