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    Детям участников боевых действий выдадут новые долгосрочные проездные в Петербурге

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    Бесплатные проездные для детей, чьи родители участвуют в боевых действиях, не нужно будет продлевать ежемесячно. Их сделают долгосрочными. Об этом 20 февраля сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

    «Дети участников специальной военной операции (СВО) получат постоянные бесплатные проездные билеты на проезд в общественном транспорте Петербурга и поездах пригородного сообщения. Для этого надо заменить ранее выданные им временные проездные, которые требовалось продлевать каждый месяц», — говорится в сообщении.

    Срок ныне действующих проездных истекает 7 марта. Постоянный проездной будет действовать до конца декабря, на нем будет размещена фотография ребенка.

    Дети участников СВО могут бесплатно пользоваться городским транспортом с октября прошлого года.

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