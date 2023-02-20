Детям участников боевых действий выдадут новые долгосрочные проездные в Петербурге

Бесплатные проездные для детей, чьи родители участвуют в боевых действиях, не нужно будет продлевать ежемесячно. Их сделают долгосрочными. Об этом 20 февраля сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

«Дети участников специальной военной операции (СВО) получат постоянные бесплатные проездные билеты на проезд в общественном транспорте Петербурга и поездах пригородного сообщения. Для этого надо заменить ранее выданные им временные проездные, которые требовалось продлевать каждый месяц», — говорится в сообщении.

Срок ныне действующих проездных истекает 7 марта. Постоянный проездной будет действовать до конца декабря, на нем будет размещена фотография ребенка.