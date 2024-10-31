«Тебе тесно, что ли?» Петербурженка в метро получила в нос

Женщине сломали нос на перроне станции метро «Гостиный двор» в Петербурге. Агрессору не понравилась «восточная внешность».

Всё случилось в понедельник, 28 октября. Как сообщила «Фонтанке» пострадавшая, конфликт начался еще в полупустом вагоне. Оксана ехала по синей ветке метро от станции «Проспект Просвещения». В районе «Озерков» в поезд зашел неизвестный мужчина. Пока пассажирка читала книгу, он прижался к ней и не хотел отходить.

«Он мне сказал: „Тебе тесно, что ли?“, я ответила: „Да, мне некомфортно, тесно“», — рассказывает женщина.

После чего, по словам петербурженки, мужчина начал ее оскорблять с упоминанием национальной принадлежности. Затем они начали толкать друг друга, однако никто из пассажиров не спешил их разнимать.

Когда Оксана собралась выходить на своей станции, любитель помахать кулаками пристроился к ней сзади, чтобы выйти вместе. И в момент, когда они покидали вагон, пострадавшая попыталась оттолкнуть нарушителя личного пространства и получила удар в нос.

В метро мужчину сразу же поймали и передали полицейским, говорит наша собеседница. Оксана на скорой отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом носа.