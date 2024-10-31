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Происшествия «Тебе тесно, что ли?» Петербурженка в метро получила в нос

«Тебе тесно, что ли?» Петербурженка в метро получила в нос

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18 комментариев

Женщине сломали нос на перроне станции метро «Гостиный двор» в Петербурге. Агрессору не понравилась «восточная внешность».

Всё случилось в понедельник, 28 октября. Как сообщила «Фонтанке» пострадавшая, конфликт начался еще в полупустом вагоне. Оксана ехала по синей ветке метро от станции «Проспект Просвещения». В районе «Озерков» в поезд зашел неизвестный мужчина. Пока пассажирка читала книгу, он прижался к ней и не хотел отходить.

«Он мне сказал: „Тебе тесно, что ли?“, я ответила: „Да, мне некомфортно, тесно“», — рассказывает женщина.

После чего, по словам петербурженки, мужчина начал ее оскорблять с упоминанием национальной принадлежности. Затем они начали толкать друг друга, однако никто из пассажиров не спешил их разнимать.

Когда Оксана собралась выходить на своей станции, любитель помахать кулаками пристроился к ней сзади, чтобы выйти вместе. И в момент, когда они покидали вагон, пострадавшая попыталась оттолкнуть нарушителя личного пространства и получила удар в нос.

В метро мужчину сразу же поймали и передали полицейским, говорит наша собеседница. Оксана на скорой отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом носа.

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Комментарии
20
Klaustrofobik
31 минута
Ненависть от пропаганды и раздражение от падения уровня жизни неизбежно выплеснется на улицы России.
Джастис
27 минут
Сейчас очень много агрессии у людей. Мне кажется, женщинам не надо препираться и доказывать свою правоту. Разговаривать как с психически больным, вежливо. А лучше отойти подальше от неадеквата.
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