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Общество Южная Корея и США отработали бомбардировку объектов КНДР на учениях. В воздух подняли 110 самолетов

Южная Корея и США отработали бомбардировку объектов КНДР на учениях. В воздух подняли 110 самолетов

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2 комментария

Южная Корея и США провели совместные учения, в рамках которых сымитировали бомбардировку объектов Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает издание The Times.

Удар был отработан после того как Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с максимальными за всё время высотой и продолжительностью полета. В маневрах США и Южной Кореи было задействовано 110 самолетов. Южнокорейские и американские военные бомбили макеты северокорейских пусковых установок баллистических ракет.

Американский министр обороны Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ким Ён Хёном заявил также, что США будут использовать для защиты Южной Кореи любой вид вооружений, в том числе ядерное.

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Южная Корея США Учения Бомбардировка Баллистическая ракета КНДР
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Комментарии
2
Митя Антонов
24 минуты
Да и ладно. А тем временем, в некоторых учебных заведениях разного уровня, в некой соседней стране, вводят изучение бредовой теории чучхе. Ну, тут вижу одно странное совпадение, несмотря на разные языки, но термины: "чучхе" и "чушпан", как из одного источника/корня вышли. Удивительное - просто рядом.
Abu-Denis
4 минуты
Одна сбитая на взлете ракета была бы убедительнее тысячи ста десяти показательно пораженных объектов.
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