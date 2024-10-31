Южная Корея и США отработали бомбардировку объектов КНДР на учениях. В воздух подняли 110 самолетов

Южная Корея и США провели совместные учения, в рамках которых сымитировали бомбардировку объектов Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает издание The Times.

Удар был отработан после того как Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с максимальными за всё время высотой и продолжительностью полета. В маневрах США и Южной Кореи было задействовано 110 самолетов. Южнокорейские и американские военные бомбили макеты северокорейских пусковых установок баллистических ракет.

Американский министр обороны Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ким Ён Хёном заявил также, что США будут использовать для защиты Южной Кореи любой вид вооружений, в том числе ядерное.