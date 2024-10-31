КНДР запустила баллистическую ракету на фоне переговоров министров обороны США и Южной Кореи

Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты с максимальными за все время высотой и продолжительностью полета. Запуск подтвердил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет 31 октября южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Северокорейский лидер заявил, что запуск баллистической ракеты демонстрирует «решимость противостоять врагам» и добавил, что «ничто не изменит» политику КНДР по укреплению ядерного потенциала страны.

Отмечается, что запуск состоялся всего через несколько часов после того, как главы оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов Ким Ён Хён и Ллойд Остин на пресс-конференции в Пентагоне «в один голос» и в «самых решительных выражениях» осудили развертывание северокорейских войск в России.

Запуск был произведен около 7:10 (1:10 мск) из района Пхеньяна в направлении Японского моря. Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота — 7000 километров. Береговая охрана Японии информировала, что ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 км к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны страны