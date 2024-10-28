Генсек НАТО Рютте заявил, что войска КНДР уже переброшены в Курскую область

Генеральный секретерь НАТО Марк Рютте заявил, что военнослужащие КНДР были переброшены в Курскую область, и «он может это подтвердить». Генсек Североатлантического альянса назвал это «значительной эскалацией».

«Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области», — приводит 28 октября слова Рютте издание Politico.

Генсек НАТО заявил, что внутри блока начались активные консультации, к которым также привлекут Украину и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Анонсированы переговоры с Южной Кореей.

Ранее Госдума РФ ратифицировала договор между Москвой и Пхеньяном. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

Президент России Владимир Путин, комментируя «взрывную реакцию» США и Украины на договор, заявил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели и там и осели».

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября российский лидер прокомментировал информацию о якобы имеющихся спутниковых снимках переброски военнослужащих КНДР в Россию. Путин назвал их «серьезной вещью» и добавил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.