В межэтнические разборки строителей в Уткиной Заводи вмешалась «Русская община»

«Парни зашли на объект в первый день. Кроме них там не было ни одного местного строителя. Во время работы возник конфликт с бригадиром иностранцев. Когда словесные аргументы закончились, мигранты перешли к насилию. Четырёх парней хотели забить более пятнадцати приезжих из Средней Азии работников», — говорится в сообщении.