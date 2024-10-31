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Происшествия В межэтнические разборки строителей в Уткиной Заводи вмешалась «Русская община»

В межэтнические разборки строителей в Уткиной Заводи вмешалась «Русская община»

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13 комментариев

Иностранные строители напали на четверых русских коллег на территории объекта в Уткиной Заводи. Такое сообщение появилось 31 октября в телеграм-канале «Русской общины Петрограда».

«Парни зашли на объект в первый день. Кроме них там не было ни одного местного строителя. Во время работы возник конфликт с бригадиром иностранцев. Когда словесные аргументы закончились, мигранты перешли к насилию. Четырёх парней хотели забить более пятнадцати приезжих из Средней Азии работников», — говорится в сообщении.

Один из притесняемых строителей связался с общиной, после чего ему на подмогу подоспели члены организации. «Иностранные специалисты бежали, сверкали пятками», — рассказал об итогах потерпевший.

По словам представителей «Русской общины», они помогли четверым потерпевшим написать заявление в полицию.

На сообщение отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как заявили в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«В социальных медиа сообщается, что в Ленинградской области приезжие напали на бригаду строителей. Словесный конфликт перерос в нанесение телесных повреждений», — говорится в телеграм-канале следкома.

Председатель ведомства поручил доложить о ходе расследования в центральный аппарат СКР.

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Комментарии
13
bobolan
52 минуты
вот все утверждают что нам нужны раб. руки , что их не хватает, но как только какой кипишь - так как тараканы изо всех щелей лезут позабыв о своей очень важной работе
alexadmin
36 минут
Почему «Русская община» не такая смелая, когда кто-то устраивает разборки по поводу запрета религиозной одежды?
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