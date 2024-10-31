Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-з.

 752мм 77%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Промышленный Петербург
Задержаны экс-чиновники
«Сухой закон» на Вологодчине
Водитель автобуса без сознания
Рейтинги "Фонтанки"
Недвижимость Финансы Торопись успеть: в Минфине сообщили, на сколько хватит лимитов по «Семейной ипотеке»

Торопись успеть: в Минфине сообщили, на сколько хватит лимитов по «Семейной ипотеке»

882
Написать комментарий

Лимитов по льготной программе «Семейная ипотека» хватит до конца текущего года. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По информации ведомства, кабмин согласовал изменения в Решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 миллиардов рублей, и общий размер лимитов по программе вырос с 5,9 триллиона рублей до 6,25 триллиона рублей включительно.

Также начата работа над «настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками»: это даст возможность оперативно реагировать в тех случаях, когда у одних кредиторов, активно выдающих ипотеку, лимиты закончатся, а у других сохранятся существенные объемы.

29 октября Сбер решил повысить с 30 октября средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» на 1–4 % «в зависимости от суммы кредита» на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке. После этого банк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке «из-за исчерпания лимита». «Вслед за другими участниками рынка» с 31 октября временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке и ВТБ.

«Семейная ипотека» — основная государственная программа, которая сейчас позволяет купить квартиру в кредит по сниженной ставке. Ее популярность стала нарастать на фоне известий об отмене массовой льготной ипотеки с июля 2024 года. В то же время семейную власти решили продлить до 2030 года, но в измененном виде. Каком — стало известно примерно в середине июля.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Минфин Лимит Семейная ипотека Сбер ВТБ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Новости компаний
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15