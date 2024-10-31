Торопись успеть: в Минфине сообщили, на сколько хватит лимитов по «Семейной ипотеке»

Лимитов по льготной программе «Семейная ипотека» хватит до конца текущего года. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По информации ведомства, кабмин согласовал изменения в Решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 миллиардов рублей, и общий размер лимитов по программе вырос с 5,9 триллиона рублей до 6,25 триллиона рублей включительно.

Также начата работа над «настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками»: это даст возможность оперативно реагировать в тех случаях, когда у одних кредиторов, активно выдающих ипотеку, лимиты закончатся, а у других сохранятся существенные объемы.

29 октября Сбер решил повысить с 30 октября средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» на 1–4 % «в зависимости от суммы кредита» на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке. После этого банк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке «из-за исчерпания лимита». «Вслед за другими участниками рынка» с 31 октября временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке и ВТБ.

«Семейная ипотека» — основная государственная программа, которая сейчас позволяет купить квартиру в кредит по сниженной ставке. Ее популярность стала нарастать на фоне известий об отмене массовой льготной ипотеки с июля 2024 года. В то же время семейную власти решили продлить до 2030 года, но в измененном виде. Каком — стало известно примерно в середине июля.