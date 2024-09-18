«Это еще надолго хватило». У банков кончаются деньги на семейную ипотеку

Фото: М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС Поделиться Поделиться





Банки почти исчерпали лимиты выделенных правительством средств на семейную ипотеку. 18 сентября они закончились у Сбера — крупнейшего игрока по объему выдач. Другие лидеры сегмента пока продолжают выдавать льготные жилищные кредиты для семей с детьми, но пространство для маневра сокращается.



Паниковать не стоит, это закономерное явление, которое бывает со льготными программами. Рассказываем, у каких банков лимиты еще остались и когда они могут закончиться.

Что случилось В среду, 18 сентября, на сайте портала для поиска недвижимости «Домклик», который входит в структуру бизнеса Сбера, появилось сообщение, что у банка закончился лимит на семейную ипотеку. В пресс-службе кредитной организации подтвердили эту информацию и сообщили, что приостановили запись на новые сделки по этой программе. При этом для клиентов, которые уже записались на сделку ранее, выдачи будут произведены штатно.



В банке сообщили, что продолжают принимать новые заявки по семейной ипотеке через «Домклик», но запись на сделки по ним обещают возобновить после выделения дополнительного лимита.

Почему это важно Семейная ипотека — основная государственная программа, которая сейчас позволяет купить квартиру в кредит по сниженной ставке. Ее популярность стала нарастать на фоне известий об отмене массовой льготной ипотеки с июля 2024 года. В то же время семейную власти решили продлить до 2030 года, но в измененном виде. Каком — стало известно примерно в середине июля.



Теперь семьи с детьми могут взять жилье в кредит под 6% годовых, если у них есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет (раньше было до 18 лет). Также претендовать на участие в программе могут некоторые семьи из малых городов численностью до 50 тыс. человек, из регионов с низким объемом строительства и родители детей-инвалидов.

В Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях максимальная сумма кредита, которую может взять семья, составляет 12 млн рублей. Но, как ранее уже писала «Фонтанка» с калькулятором в руках, даже с такими ограничениями, условиями и необходимостью обеспечивать детей, семейная ипотека оказывается выгоднее, чем ипотека по рыночной ставке.



Семейная — новая льготная Банк России в прошлую пятницу повысил ключевую ставку до 19%. Рыночная процентная ставка по ипотеке до этого момента составляла около 20%, а теперь может вырасти еще. Регулятор не устает объяснять, что дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики нужно для возвращение инфляции к цели в 4% (сейчас она — 9%) и темпов кредитования — в норму. Последнее происходит неравномерно: в корпоративном сегменте все продолжает активно расти из-за субсидирования государством ряда отраслей, а в ипотечном наступило резкое охлаждение после отмены льготной ипотеки. Впрочем, это было ожидаемо.



Если в 1 квартале 2024 года ипотечный портфель банков вырос на 2,6%, во 2 квартале на ожиданиях об ужесточении условий ипотеки с господдержкой он вырос на 6,3%. В деньгах квартал к кварталу выдачи в целом увеличились на 71%, с 1,1 до 1,8 трлн рублей, а в сегменте строящегося жилья, продажи в котором на 90% обеспечиваются льготной ипотекой — вдвое, с 500 млрд до 1 трлн рублей.

Как сообщает ЦБ в своем недавнем аналитическом обзоре, доля господдержки в ипотеке, выданной во втором квартале, достигла рекордных 82%. Предыдущий пик был в четвертом квартале 2023 года (75%) и тогда это тоже происходило на ожиданиях ухудшения условий. Среди льготных программ в апреле-июне семейная ипотека стала самой популярной — на нее пришлось 52% всех льготных кредитов (на сумму 756 млрд рублей).



За последний год прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов у банков составил 4,6 трлн рублей. В июле он замедлился до 135 миллиардов — что на 77% ниже показателя ажиотажного июня (589 млрд рублей).

Наблюдаемое охлаждение — закономерно, ведь до этого люди набирали ипотечные кредиты по старым условиям как не в себя, но после перезапуска семейной ипотеки выделенных лимитов хватило всего на пару месяцев.

«Лимит по этой программе был увеличен в июле чуть больше чем на 1 трлн рублей. При том, что на тот момент старый лимит уже был превышен — вместо 4,84 трлн банки выдали ипотеки на 5,12 трлн рублей. То есть часть нового ушла на дофинансирование старого, — объясняет Кирилл Кудрявцев, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК». — Затем, по имеющимся оценкам, только за август в России было выдано такой ипотеки на 375 млрд рублей. Почти половина оставшегося лимита ушла, и появился прогноз в исчерпании всего остатка уже в октябре, который плюс-минус и соответствует действительности».



Он добавляет, что у наиболее крупных банков выдачи идут интенсивнее, поэтому они приближаются к порогу быстрее. При этом объемы выдач в августе 2024 года, по его оценке, в полтора раза меньше прошлогодних. «Иными словами, это еще надолго хватило, поскольку сделок просто стало меньше», — говорит эксперт.

Что говорят застройщики Для представителя ГК «ПСК» новость о том, что у Сбера закончились лимиты, не стала неожиданностью, но некоторых девелоперов все же удивило, что это произошло так быстро. И уж тем более эта информация огорошила покупателей, которые запомнили, что семейную ипотеку продлили до 2030 года, и не понимают, причем тут какие-то лимиты.

«После трансформации семейной ипотеки сократился объём покупателей, которые могут ею воспользоваться. Одновременно с этим доля семейной ипотеки среди наших продаж достигла рекордных 90% от всех ипотечных сделок, в силу отмены других льготных программ. Мы не ожидали, что лимиты так быстро будут исчерпаны. Новость об окончании лимитов по Сберу осложнила бизнес-процессы, так как банк имеет большую долю среди ипотечных сделок. Многие сделки по Сберу стали на «стоп», часть людей мы будем стараться переодобрить в других банках, либо перевести на рассрочку. В ином случае есть риск потерять эти сделки», — говорит Максим Турта, руководитель департамента продаж группы «Аквилон» в Петербурге и Ленобласти.



«Положительный момент для клиентов состоит в том, что мы всегда получаем одобрение в нескольких банках, что позволило нивелировать негативный новостной повод. Однако, стоит отметить, что в этом году рынок новостроек очень сильно подвержен внезапным решениям со стороны банков. Если раньше застройщики четко понимали, до какого момента могут быть использованы те или иные инструменты, то в настоящий момент ситуация становится неуправляемой как для покупателей, так и застройщиков-партнеров», — отмечает Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора АН «Главстрой».

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Азизов Рустам напоминает, что Сбер — абсолютный лидер рынка ипотечного кредитования, и многие застройщики, брокеры, заемщики будут активно переориентироваться на оставшиеся на рынке предложения. Например, из топ-10 российских кредитных организаций больше половины еще не исчерпали лимиты и выдают семейную ипотеку. Так что заемщики без кредитов не останутся, но это будет приводить к тому, что лимиты будут исчерпываться быстрее, чем ожидалось.



«По моим прогнозам, в целом по программе они могут закончиться в ноябре. Так что сейчас рынок ждет увеличения лимитов по семейной ипотеке до конца года», — считает он.

Где еще можно оформить семейную ипотеку На самом деле банки выдают «семейные» жилищные кредиты под те же 20% с лишним. Разницу между ними и клиентскими 6% компенсирует государство. Оно выделяет субсидии, которые потом распределяет между кредитными организациями оператор программы — АО «Дом.РФ».

Как следует из данных на его сайте, всего в выдаче семейной ипотеки участвуют 70 банков. Наибольший объем лимита — у Сбера, ВТБ, банка «Дом.РФ», Альфа-банка и Промсвязьбанка. Как на днях писали СМИ, из них больше всего лимит был израсходован у Альфа-банка — на 98,4% и Сбера — на 96,9%.

«Фонтанка» обзвонила несколько банков из первой десятки с вопросом о том, можно ли подать у них заявку на семейную ипотеку. В Альфа-банке оператор сообщил, что лимит на классическую семейную ипотеку уже закончился, но предложил другие варианты — купить недвижимость у застройщика, у которого есть субсидия на стройку под семейную ипотеку, или оформить комбинированную ипотеку.



«Сейчас семейная ипотека временно в нашем банке приостановлена в связи с исчерпанием срока действия данной программы, — сообщили в Россельхозбанке. — Информацию о том, когда она будет возобновлена, можно будет узнать на нашем официальном сайте, в соцсетях банка. Как только какая-то дополнительная информация появится или ипотека возобновится, там вся информация будет размещена».

В банке «Уралсиб» оператор сначала сообщил по телефону, что проблем с лимитом нет и заявки продолжают принимать. Однако позже он перезвонил и уточнил, что лимиты все-таки исчерпаны — оформить семейную ипотеку пока не получится.



О том, что заявки принимаются штатно, а проблем с лимитами нет сообщили в ВТБ, банке «Дом.РФ», Абсолют Банке. «На сегодняшний день условия действуют, но через неделю, допустим, что-то может измениться, поэтому нужно проверять информацию уже по факту», — предупредил оператор в ВТБ.



В «Открытии» и «Росбанке», которые тоже числятся среди участников программы, сказали, что заявки по ипотеке уже не принимают. Первая организация находится в процессе объединения с ВТБ, вторая — интегрируется в Т-Банк. В последнем по телефону тоже сообщили, что заявки на семейную ипотеку принимают — лимиты есть.



Евгения Горбунова, Ксения Киндеева, «Фонтанка.ру»

