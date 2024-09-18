Сбер приостанавливает выдачи по семейной ипотеке

Сбер приостановил выдачу кредитов по программе семейной ипотеки в связи с исчерпанием лимитов. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Домклик», который входит в структуру банка.

«Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита», — цитирует агентство сообщение сервиса.

В пресс-службе Сбера «Фонтанке» сообщили, что в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством, кредитная организация приостановила запись на сделку по семейной ипотеке, но для клиентов, которые уже записались, выдачи будут произведены штатно.

«Банк продолжает принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на «Домклик», запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита», — подчеркнули там.

После перезапуска семейной ипотеки с июля 2024 года, по данным «Домклик», по ней было выдано 43,3 тыс. кредитов на сумму почти 237,1 млрд рублей.

Сбер — крупнейший банк по объему выдачи ипотеки, а семейная ипотека — основная льготная программа, с помощью которой сейчас можно купить квартиру с господдержкой. Ранее девелоперы предупредили, что крупнейшие кредитные организации страны исчерпали 87–95 % лимитов по этой программе, а ряд банков уже прекратили приём заявок от семей с детьми.