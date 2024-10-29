«Сбер» повышает ставки по семейной ипотеке. Узнайте, какой она будет в Петербурге

Сбербанк решил повысить с 30 октября средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» на 1–4% «в зависимости от суммы кредита». Об этом во вторник сообщает ТАСС.
Минимальная ставка в зависимости от региона составит от 9,4% до 10%. Для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти при кредите от 12,5 миллиона рублей она составит 9,4% (при оформлении через сервис «Домклик»), для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона рублей — 10%.
Уточняется, что решение принято на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке. На льготную ставку в 6% не смогут рассчитывать жители Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти, которые возьмут кредит на сумму свыше 12,5 миллиона рублей. Для других регионов этот лимит составит 6,5 миллиона рублей.
В середине сентября текущего года «Сбер» приостановил оформление семейной ипотеки «из-за исчерпания средств, выделенных правительством».
Российские банки начали поднимать ставки по ипотечным программам еще в преддверии повышения ключевой ставки.
Так, Газпромбанк на неделе повысил ставки по ипотечным программам по первичному рынку на 1–1,2 п. п., до 23,9–25% годовых, Сбер повысил ставки на 3 п. п. по всем базoвым ипотечным программам (минимальная ставка на новостройки составила 24,9%, на вторичку — 24,6%), в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программ выросли до 25,49% годовых, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п. п., до 25,59–25,99%, а ВТБ — на 2,7 п. п., до 24,7–26,4% по вторичке и по программам рефинансирования.
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