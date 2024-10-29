«Сбер» повышает ставки по семейной ипотеке. Узнайте, какой она будет в Петербурге

Минимальная ставка в зависимости от региона составит от 9,4% до 10%. Для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти при кредите от 12,5 миллиона рублей она составит 9,4% (при оформлении через сервис «Домклик»), для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона рублей — 10%.

Уточняется, что решение принято на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке. На льготную ставку в 6% не смогут рассчитывать жители Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти, которые возьмут кредит на сумму свыше 12,5 миллиона рублей. Для других регионов этот лимит составит 6,5 миллиона рублей.

Так, Газпромбанк на неделе повысил ставки по ипотечным программам по первичному рынку на 1–1,2 п. п., до 23,9–25% годовых, Сбер повысил ставки на 3 п. п. по всем базoвым ипотечным программам (минимальная ставка на новостройки составила 24,9%, на вторичку — 24,6%), в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программ выросли до 25,49% годовых, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п. п., до 25,59–25,99%, а ВТБ — на 2,7 п. п., до 24,7–26,4% по вторичке и по программам рефинансирования.