Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 762мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Банки РФ поднимают ставки по ипотеке перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. Ожидают ее повышения

Банки РФ поднимают ставки по ипотеке перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. Ожидают ее повышения

776
3 комментария

Российские банки начали поднимать ставки по ипотечным программам в преддверии заседания Банка России (Центробанка), которое состоится 25 октября и на котором будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. Об этом 22 октября пишет ТАСС со ссылкой на данные от пресс-служб банков и маркетингового агентства Marcs.

Так, Газпромбанк на неделе повысил ставки по ипотечным программам по первичному рынку на 1-1,2 п. п., до 23,9-25% годовых, Сбер повысил ставки на 3 п. п. по всем базoвым ипотечным программам (минимальная ставка на новостройки составила 24,9%, на вторичку — 24,6%), в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программ выросли до 25,49% годовых, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п. п., до 25,59-25,99%, а ВТБ — на 2,7 п. п., до 24,7-26,4% по вторичке и по программам рефинансирования.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что Центробанк России продолжит в 2024 году поднимать ключевую ставку и она вырастет до 21 % в нынешнем году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что регулятор рассматривает все поступающие данные, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке к предстоящему заседанию, и еще не принял решение.

Между тем аналитики SberCIB также пришли к выводу, что Банк России повысит ключевую ставку до 21%.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ЦБ Банк России Центробанк Эльвира Набиуллина Заседание Ключевая ставка Сбер Альфа-Банк Газпромбанк Ставка по ипотеке ВТБ Андрей Костин Совкомбанк
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Отец Родной
31 минута
Оо, и тут взрывной рост! Экономика растет, это хорошо!
Слава России!
3 минуты
это ж рост, щыкарно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Новости компаний
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00