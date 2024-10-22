Банки РФ поднимают ставки по ипотеке перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. Ожидают ее повышения

Российские банки начали поднимать ставки по ипотечным программам в преддверии заседания Банка России (Центробанка), которое состоится 25 октября и на котором будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. Об этом 22 октября пишет ТАСС со ссылкой на данные от пресс-служб банков и маркетингового агентства Marcs.

Так, Газпромбанк на неделе повысил ставки по ипотечным программам по первичному рынку на 1-1,2 п. п., до 23,9-25% годовых, Сбер повысил ставки на 3 п. п. по всем базoвым ипотечным программам (минимальная ставка на новостройки составила 24,9%, на вторичку — 24,6%), в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программ выросли до 25,49% годовых, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п. п., до 25,59-25,99%, а ВТБ — на 2,7 п. п., до 24,7-26,4% по вторичке и по программам рефинансирования.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что Центробанк России продолжит в 2024 году поднимать ключевую ставку и она вырастет до 21 % в нынешнем году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что регулятор рассматривает все поступающие данные, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке к предстоящему заседанию, и еще не принял решение.

Между тем аналитики SberCIB также пришли к выводу, что Банк России повысит ключевую ставку до 21%.