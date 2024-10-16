Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 771мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Промышленный Петербург
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы «Женщины руководят процессом». Глава ВТБ Андрей Костин ожидает дальнейшего роста ключевой ставки

«Женщины руководят процессом». Глава ВТБ Андрей Костин ожидает дальнейшего роста ключевой ставки

2 469
9 комментариев

Центробанк России продолжит в 2024 году поднимать ключевую ставку, она вырастет до 21 % в нынешнем году. Таким мнением в среду, 16 октября, поделился глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС со ссылкой на «Россию 24».

«Думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Она может достигнуть уровня 21 %. На наш взгляд, до конца года такая продержится», — сказал он.

По оценкам Костина, жесткая денежно-кредитная политика продолжится и в первую половину 2025 года, но со второй половины следующего года постепенно может начать снижаться вместе с инфляцией.

Также он отметил, что сегодня в целом инфляция «нестрашная, хотя и снижается небыстро».

После этого журналисты спросили главу ВТБ Андрея Костина, может ли ставка достигнуть 25 % в будущем году.

«Все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало», — ответил он.

ЦБ РФ повысил в сентябре ключевую ставку с 18 до 19 процентов годовых. Регулятор объяснил, что ужесточение денежно-кредитной политики требуется для борьбы с инфляцией.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Андрей Костин ВТБ Ключевая ставка ЦБ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
282304523
1 час
Эти женщины рулят?
alanfil
1 час
Господин забыл упомянуть, что в условиях роста ставок банки получают значительные сверхдоходы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Новости компаний
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40