«Женщины руководят процессом». Глава ВТБ Андрей Костин ожидает дальнейшего роста ключевой ставки

Центробанк России продолжит в 2024 году поднимать ключевую ставку, она вырастет до 21 % в нынешнем году. Таким мнением в среду, 16 октября, поделился глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС со ссылкой на «Россию 24».
«Думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Она может достигнуть уровня 21 %. На наш взгляд, до конца года такая продержится», — сказал он.
По оценкам Костина, жесткая денежно-кредитная политика продолжится и в первую половину 2025 года, но со второй половины следующего года постепенно может начать снижаться вместе с инфляцией.
Также он отметил, что сегодня в целом инфляция «нестрашная, хотя и снижается небыстро».
После этого журналисты спросили главу ВТБ Андрея Костина, может ли ставка достигнуть 25 % в будущем году.
«Все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало», — ответил он.
ЦБ РФ повысил в сентябре ключевую ставку с 18 до 19 процентов годовых. Регулятор объяснил, что ужесточение денежно-кредитной политики требуется для борьбы с инфляцией.
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